Facebook, Instagram, TikTok y YouTube retiraron 62.000 mensajes de odio, un 51% de los detectados de octubre a diciembre

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha detectado 120.990 mensajes de odio en redes sociales entre los meses octubre y diciembre de 2025 y las plataformas Facebook, TikTok, YouTube e Instagran han retirado casi 62.000 mensajes, un 51% de los contenidos notificados, un 6% más que en el trimestre anterior.

Por primera vez, las plataformas han facilitado al Observatorio datos detallados sobre sus medidas proactivas de moderación. Estas medidas incluyen las actuaciones iniciadas de oficio por sus sistemas automatizados o por sus equipos internos, sin necesidad de recibir denuncias de los usuarios.

Para el Observatorio, aunque los datos aportados presentan variaciones en fechas y niveles de desagregación, éstos permite ofrecer información unificada y abren la puerta hacia una nueva línea de trabajo. "Es un gran avance en trasparencia, gracias al trabajo realizado. Se trata de un punto de partida y se seguirá avanzando para unificar los datos en próximos informes", explica Tomás Fernández Villazala, director de Oberaxe.

Durante el último trimestre de 2025, el Observatorio detectó 120.990 mensajes de odio y se constató una mejora en la tasa de retirada de los mensajes que Oberaxe notifica a las plataformas. Este trimestre se ha logrado un porcentaje del 51% de contenidos eliminados.

Los datos ofrecidos por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok corresponden al tercer trimestre de 2025 (del 1 de julio al 30 de septiembre) y son datos de porcentaje de retirada de todo tipo de discurso de odio en todo el mundo. En el caso de Facebook fueron el 66% de las retiradas por discurso de odio. En el caso de Instagram, según los datos de la propia plataforma, fueron un 87% de las intervenciones proactivas por contenido de odio general.

La plataforma TikTok además ha notificado que un 54% de sus retiradas por discurso de odio se produjeron antes de que el contenido llegara a ver la luz. En el caso de esta red social se facilitaron datos del cuarto trimestre --del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025) y en concreto referidos solo a España. En cuanto a YouTube, el dato facilitado por la plataforma remarca que eliminó el 98% de los contenidos mediante detección automática.

Para Oberaxe, "este avance en transparencia y cooperación es resultado del Grupo de Trabajo sobre Discurso de Odio en Redes Sociales".

DESCENSO PROGRESIVO DEL NÚMERO DE MENSAJES DE ODIO

El Observatorio ha destacado además un descenso "muy significativo" en los mensajes de odio en el último trimestre de 2025 con una media de 1.300 mensajes diarios y picos asociados a episodios de inseguridad ciudadana, conflicto armado y tensiones deportivas. En el trimestre anterior se destectaron 331.81.

Los principales picos de odio en este trimestre sucedieron en octubre, con valores superiores a 3.600 mensajes diarios, coincidiendo en el tiempo con la interceptación de la flotilla solidaria a Gaza y con el aniversario de los atentados de Hamás el 7 de octubre.

Las plataformas retiraron el 51% de los contenidos notificados por Oberaxe, seis puntos más que en el trimestre anterior, consolidando una mejora sostenida en los mecanismos de moderación. La media acumulada de retirada a lo largo del año es de un 41%.

Durante el cuarto trimestre de 2025 el discurso de odio en el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol, supuso un 7% de los mensajes de odio monitorizado. El colectivo diana principal fueron las personas originarias del norte de África. En diciembre el principal evento generador de odio en redes fue la concesión del balón de oro a Lamine Yamal.