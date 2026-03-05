España lidera el feminismo mundial con un 51%, pero el 49% cree que la igualdad discrimina a los hombres, según Ipsos

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

España es el país del mundo con mayor porcentaje de población que se declara feminista (51%), pero al mismo tiempo casi la mitad de la ciudadanía (49%) considera que los avances en igualdad están generando discriminación hacia los hombres. Así lo recoge el último estudio global publicado por Ipsos con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo.

El informe, elaborado en 29 países, sitúa a España como referente internacional en identificación con el feminismo -ningún otro país supera la barrera del 50%-, aunque revela una fuerte polarización interna por razones ideológicas, generacionales y de género.

En este sentido, refleja que el 79% de los votantes de Sumar se declara feminista, así como el 62% de los del PSOE. El porcentaje desciende al 35% entre los simpatizantes del Partido Popular y al 29% en el caso de VOX.

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, un 44% de los hombres se identifican como feministas, mientras que entre las mujeres alcanza el 59%. Además, el 60% de los hombres cree que los avances en igualdad suponen una discriminación hacia ellos.

Respecto a la percepción de que la igualdad está discriminando a los hombres, esta idea es compartida por el 78% de los votantes de VOX y el 67% del PP, frente al 37% de los del PSOE y el 25% de los de Sumar. Aunque el dato global (49%) baja ligeramente respecto a 2025 (52%), España sigue liderando esta percepción en Europa. En el plano generacional, la Generación Z muestra una tendencia creciente a compartir esta percepción, alcanzando ya el 50%.

El estudio detecta que un 40% de la población española sigue asociando el cuidado infantil a capacidades "naturales" de las mujeres. Esta cifra se eleva al 54% entre los votantes de VOX. Asimismo, un 23% de sus simpatizantes considera que si la mujer gana más que el hombre puede suponer un problema en la pareja, y un 15% cree que un hombre que participa en el cuidado de los hijos es "menos hombre".

El estudio también revela que un 37% considera más atractivos a los hombres implicados en tareas de cuidado y un 30% valora especialmente a mujeres con trayectorias profesionales exitosas.

En cuanto al reparto de tareas domésticas, el informe detecta que casi ocho de cada diez españoles creen que las responsabilidades del hogar no deben estar condicionadas por el género, sin grandes diferencias ideológicas o entre hombres y mujeres. El reto, según el estudio, será trasladar ese acuerdo teórico a una práctica cotidiana "realmente equitativa".

En el terreno profesional, el 39% de la ciudadanía considera que los hombres cuentan con más facilidades y oportunidades para avanzar en su carrera. En coherencia con esta percepción, el 55% cree que para lograr una igualdad efectiva es necesario aumentar la presencia de mujeres en los niveles más altos del poder político y empresarial.

Esta posición es ampliamente respaldada en el espacio progresista, 87% entre votantes de Sumar, y entre las mujeres (62%), pero no alcanza mayoría entre los hombres (47%) ni entre los votantes de VOX (42%).

23.268 ADULTOS ENCUESTADOS

Para este estudio, Ipsos entrevistó a un total de 23.268 adultos. El rango de edad de los entrevistados es de 18 años o más en la India; de 18 a 74 años en Canadá, República de Irlanda, Malasia, Sudáfrica, Turquía y Estados Unidos; de 20 a 74 años en Tailandia; de 21 a 74 años en Indonesia y Singapur; y de 16 a 74 años en el resto de los países (incluido España).

La muestra se compone de aproximadamente 2.000 individuos en Japón; 1.000 individuos en España, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y México; y 500 individuos en Argentina, Chile, Colombia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Malasia, Países Bajos, Perú, Polonia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia, Tailandia y Turquía.