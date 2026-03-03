Comisión 8M ve "gravísimo" que el feminismo en Madrid vuelva a ir dividido el domingo: "Eligen aliarse con el fascismo"

Archivo - Cientos de personas durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisión 8M ha asegurado que es "gravísimo" que existan dos marchas feministas en Madrid y ha añadido que saldrá este domingo, Día Internacional de la Mujeres, por los derechos "de todas y de todes".

"Realmente nos parece gravísimo que siga habiendo dos manifestaciones en un contexto político como el que estamos. Pero, bueno, la Comisión 8M de Madrid está haciendo lo que nos corresponde, que es defender los derechos de todas y de todes. No concebimos que ante este panorama haya otras feministas que eligen luchar contra los derechos, que eligen aliarse con el fascismo y nuestro análisis es que es muy grave, pero que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer", ha señalado una de las portavoces de Comisión 8M Saida García Casuso.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa de presentación de la marcha del domingo de Comisión 8M en la capital, con el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes'. La organización ha detallado que la manifestación saldrá a las 12:00 horas desde Atocha para finalizar en la calle Sevilla.

La marcha, según ha precisado, contará con varias paradas. La primera tendrá lugar en Neptuno, centrada en Palestina y el "antimilitarismo"; la segunda, entre Neptuno y Cibeles, por el antirracismo y la regularización; la tercera en Cibeles, sobre las violencias y los derechos sexuales y reproductivos; y la última, frente al Ministerio de Igualdad, por el desarrollo de la Ley Trans y sobre las subvenciones.

En esta línea, otra de las portavoces de la Comisión 8M, Patricia Herrada López, ha aseverado que este 8M no se puede obviar que se produce "en un contexto belicista y de rearme". "Nos desgarra la complicidad internacional que permite que Israel y Estados Unidos violen sistemáticamente los derechos humanos y el derecho internacional con total impunidad", ha explicado para añadir que al feminismo "ningún dolor" le es "ajeno.

MARCHA "ANTIFASCISTA Y ANTIRRACISTA"

Igualmente, la organización que se considera "antifascista" y "antirracista", entiende que "la lucha contra el patriarcado es inseparable de la lucha contra todas las formas de opresión". "Somos más, nos reafirmamos en que somos mayoría de buena gente, diversa, organizada o no, en todos los territorios, frente a un puñado de mierdas tristes que se hacen grandes con el miedo que nos intentan vender", ha apuntado Herrada.

Asimismo, desde la Comisión 8M se han dirigido al Ayuntamiento de Madrid, que está "desmantelando" los espacios de igualdad. En este punto, han acusado de "violencia política" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras sus declaraciones en las que mandaba "a otro lado a abortar" a mujeres.

También han cargado contra el Ministerio de Igualdad, que, a juicio de Comisión 8M, "está intentando anular la libertad de pensamiento del movimiento feminista", por la modificación de las órdenes ministeriales que regulan subvenciones para programas de prevención e investigación de la violencia y apoyo a víctimas de trata.

El departamento que dirige Ana Redondo ha propuesto recientemente exigir que las entidades solicitantes de estas ayudas reconozcan expresamente que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres. "Esto representa un ataque al derecho de libertad de asociación y decimos que es una imposición, que esta imposición es un veto ideológico", ha subrayado Comisión 8M, que ha pedido a Igualdad que elimine el requisito.

Finalmente, la organización realizará este domingo, tras la marcha, un "tardeo feminista", que contará con actuaciones musicales, sesiones de DJ e intervenciones. "Es muy importante recordar que es una manifestación que organizamos y en la que cabemos todas y todes", han concluido.

Además de la Comisión 8M, el Movimiento Feminista de Madrid, las llamadas feministas abolicionistas, marcharán por las calles de la capital este domingo a las 12:00 horas desde Cibeles hasta la Plaza de España, con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista' y el sublema 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'.