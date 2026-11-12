Fundación Secretariado Gitano atendió 534 casos de antigitanismo en 2025: 136 fueron discursos de odio en redes sociales

Fundación Secretariado Gitano - FSG

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Secretariado Gitano atendió 534 casos de discriminación en el año 2025: 65 casos de medios de comunicación, 136 de discurso de odio en redes sociales, 101 de acceso a bienes y servicios, 40 en educación, 57 en empleo, 20 en servicios de salud, 23 en servicios policiales, 61 en vivienda y 31 en otros ámbitos.

Además, 30 de estos casos tienen un carácter interseccional, ya que se trata de situaciones donde confluyen a la vez diferentes motivos de discriminación, como por ejemplo ser discriminada por el hecho de ser mujer y ser gitana.

Así lo recoge su XXII Informe anual 'Discriminación y Comunidad Gitana 2026' presentado este jueves en su sede social, en Madrid. La Fundación ha destacado que el documento "se ha convertido en una herramienta esencial para visibilizar y analizar la situación de la discriminación y el antigitanismo que todavía sufre la comunidad gitana en España".

La Fundación Secretariado Gitano ha recalcado asimismo que "visibilizar y mejorar la situación de las mujeres gitanas es un elemento clave".

El informe recoge también los 16 litigios estratégicos que la Fundación tuvo abiertos ante los tribunales en 2025, una línea clave dentro del trabajo en la defensa de derechos, el apoyo a las víctimas y el reconocimiento a las buenas prácticas en la lucha contra la discriminación y el antigitanismo.

Este año el informe destaca en el apartado 'A fondo', la segregación educativa del alumnado gitano desde la perspectiva de la lucha contra la discriminación.

En los textos que incluye el informe, firman autoridades como el Defensor del Pueblo y el Procurador del Común de Castilla y León, y otras personas expertas en esta materia españolas y europeas.

Durante la presentación, Vanesa María Fernández aportó su testimonio sobre el caso de discriminación que sufrió el año pasado y el apoyo que recibió de la FSG gracias al programa IgualTrato que, desde 2025, cuenta con un equipo de 11 abogados gitanos y gitanas especializados para atender a las víctimas de antigitanismo que solicitan el asesoramiento y acompañamiento a la Fundación.

El programa 'IgualTrato', desde el que se realiza este Informe, cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo Plus y el programa del 0,7 de Actividades de Interés Social del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.