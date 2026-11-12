La campaña de Igualdad con Anna Castillo por el 25N sobre las 'deepfakes': "Ese papel no lo he elegido yo"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta la campaña institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Ministerio de Igualdad, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Anna Castillo es la protagonista de la campaña del Ministerio de Igualdad del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, enfocada en la violencia digital y los 'deepfakes' sexuales, con el lema 'El papel que no eliges'.

El spot parte de la trayectoria interpretativa de Castillo -quien recuerda haber dado vida a una alumna de campamento de verano, a una guionista frustrada o a una reina de España- para advertir de que "últimamente" también protagoniza contenido sexual, un papel que "no ha elegido" ella, al igual que ocurre "muchas" mujeres.

La pieza cierra al recordar que en el 98% de los 'deepfakes' sexuales las víctimas son mujeres y que "el 100% de ellos son agresiones".

Durante el acto de presentación de la campaña, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado que se trata de "un gran negocio de la machoesfera" con un "sesgo de género evidente" que ataca especialmente a mujeres jóvenes, activistas, feministas y figuras públicas.

Asimismo, ha subrayado que estas prácticas vulneran el artículo 18.1 de la Constitución Española (derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen), al mismo tiempo que ha añadido que repercuten gravemente en la salud física y mental de las víctimas, así como en la "salud democrática" del país.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha hecho hincapié en que detrás de la violencia digital existe una cuestión de poder sobre quién decide acerca de la imagen de las mujeres, convirtiéndolas en "protagonistas involuntarias de un relato que otros fabrican para ellas".

De la misma manera, ha lanzado un doble mensaje a la juventud: a las chicas, para recordarles que "la vergüenza nunca debe recaer sobre ellas, sino en quienes han jugado con su imagen sin su consentimiento"; y a los chicos, para advertirles de que difundir imágenes íntimas "no es una gracieta, ni una broma, ni un juego, sino violencia". También ha recordado que el teléfono 016 atiende cualquier tipo de duda o necesidad derivada de estas agresiones.

Martínez Perza, igualmente, ha insistido en la importancia de reforzar la capacidad de la sociedad para identificar estas conductas y también de rechazarlas.

REDONDO APELA A LA UNIDAD DEL FEMINISMO

De cara a las movilizaciones del próximo 25N, la titular de Igualdad ha hecho un llamamiento a la unidad del movimiento feminista ante "el peligro claro de involución". En esta línea, ha destacado la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, dotado con más de 22.000 millones de euros y 750 medidas transversales para todos los ministerios, fruto de un año de trabajo.

"Yo llamo a la unidad del movimiento feminista el 25 de noviembre. Creo que el peligro de involución es enorme y las que más vamos a sufrir esvolución si llega a producirse, que esperemos que no, somos las mujeres", ha aseverado.