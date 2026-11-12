El 96% de los trabajadores migrantes en España envía remensas a sus familias al menos una vez al mes

Asistentes a la presentacion del informe sobre el programa GECCO. - MISSM

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 96% de los trabajadores migrantes que residen en España envían remesas a sus familias al menos una vez al mes. Así se desprende del estudio elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones en España sobre el impacto de las remesas económicas y no económicas de las personas migrantes que participan en el Programa de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO) que se ha presentado este jueves.

La publicación del estudio se enmarca en el proyecto MigraTalent, de la OIM España, enfocado en apoyar a las autoridades españolas en la implementación de programas de migración laboral segura, ordenada y regular. La presentación del estudio ha tenido lugar en un acto celebrado en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que ha acudido la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. Los resultados del informe muestran que las personas encuestadas asocian el envío de remesas a mejoras económicas y sociales en sus familias y comunidades de origen.

El jefe de Misión de la OIM en España, Fernando Medina, ha destacado que "el estudio confirma algo que la OIM observa en numerosos contextos a nivel mundial: cuando la migración laboral se realiza de forma segura, ordenada y regular, sus beneficios trascienden las fronteras".

El estudio apunta que el 92% de las personas destina el envío de remesas al sustento familiar, seguido de la educación (64%), el ahorro (57%) y el pago de deudas (34%).

Asimismo, seis de cada diez personas encuestadas han experimentado cambios positivos en sus familias gracias al envío de remesas. Esta realidad subraya la importancia que adquieren las transferencias económicas en el sostenimiento de las familias y comunidades de origen.

Más allá de las transferencias económicas, el estudio también analiza los beneficios no económicos, es decir, los conocimientos, experiencias y aprendizajes que las personas migrantes transmiten a sus familias. En este ámbito, el 93% dice haber adquirido conocimientos útiles para su país de origen y el 78% haber compartido estos aprendizajes con sus familias y comunidades.

Las conclusiones de este estudio buscan fortalecer el Programa GECCO, que lleva implementándose 20 años en España, y orientar la preparación, el acompañamiento y el seguimiento de los trabajadores. En cada una de estas etapas, la OIM acompaña a los trabajadores migrantes proporcionándoles información y orientación adaptadas a cada momento. Esta información se centra en cuestiones como el programa, sus derechos y obligaciones, las condiciones de vida y de trabajo en el país.

Los resultados de este estudio proceden de una encuesta a 706 participantes del Programa procedentes de Colombia, Marruecos, Ecuador, Honduras, Senegal, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.

El 54,7 % de las personas encuestadas son hombres y el 45,3 % mujeres. En cuanto a los sectores de actividad, la actividad agrícola constituye, con diferencia, el principal sector de procedencia de las personas encuestadas, seguido, a considerable distancia, del socorrismo acuático y, de forma minoritaria, del sector de la electricidad.