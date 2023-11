'La Gran Recogida 2023' de los Bancos de Alimentos busca recaudar 23 millones de kilos del 24 al 26 de noviembre

Buscan aún cerca de 9.000 voluntarios y lamentan el descenso de las donaciones un 40% debido a la inflación

Los 54 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) han presentado 'La Gran Recogida 2023', que tendrá lugar entre los próximos 24, 25 y 26 de noviembre con el objetivo de recaudar 23 millones de kilos para luchar contra la pobreza alimentaria.

El evento de presentación, celebrado este viernes en Madrid, ha contado con la participación del director técnico de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), Francisco Greciano; el presidente de FESBAL, Pedro Llorca; la directora creativa de Arnold Fullsix, Leticia Ramauge; la directora del Banco de Alimentos de Madrid, Gema Escrivá; y los embajadores de la campaña, Karlos Arguiñano y Joseba Arguiñano.

La XI edición de la 'Gran Recogida de Alimentos' busca contrarrestar el descenso de las donaciones del 40% del último año debido al encarecimiento de los precios de los alimentos y al aumento de la inflación, como alerta FESBAL, que quiere lograr la participación de 90.000 personas voluntarias en 11.500 supermercados o cadenas de alimentación, como ha explicado Greciano.

De este modo, del 24 al 26 de noviembre se podrán donar productos físicos no perecederos en algunos establecimientos o realizar donaciones monetarias en las líneas de caja, y a partir del 26 de noviembre y hasta el 6 de diciembre, la campaña continuará con donaciones monetarias en las líneas de caja.

Todas las donaciones monetarias se convertirán íntegramente en alimentos de primera necesidad que se irán suministrando a los bancos según sus necesidades. Adicionalmente, en la web 'granrecogidadealimentos.org' está abierta la posibilidad de donar cualquier cantidad de manera virtual desde el inicio de la campaña hasta finales del mes de diciembre y a través de Bizum en el número 00090. Todas las donaciones que se realicen se pueden desgravar fiscalmente aportando el ticket de caja en la web de la Gran Recogida.

En palabras de Escrivá, este "mix de donación económica y de alimentos sirve para facilitar una dieta más equilibrada a los beneficiarios" al posibilitar la compra, por parte de las entidades promotoras, de los alimentos de la cesta básica que no se han donado. Además, ayuda a reducir el estrés en los almacenes y los riesgos operativos o de perder alimentos por la fecha de caducidad, como ha explicado la directora del Banco de Alimentos de Madrid.

'La Gran Recogida 2023' pretende lanzar un mensaje "muy positivo", como ha recalcado Escrivá, pues busca transmitir la "importantísima labor social de los bancos de alimentos y el impacto tan positivo que tiene 'La Gran Recogida' para millones de personas".

Escrivá también ha hecho un llamamiento a la participación ya que aún faltan cerca de 9.000 voluntarios para la campaña. Por ello ha recordado que, quienes lo deseen, pueden registrarse en la web de FESBAL. "Con voluntarios se recoge el doble que cuando no hay voluntarios, es un año muy complicado y necesitamos mucha ayuda", ha destacado.

Por ello, Llorca ha animado a la sociedad a colaborar, ya que este evento solidario supone un "importante apoyo" para todas las entidades sociales que se dedican a garantizar el acceso a una alimentación digna a todas las personas.

"Este evento solidario supone un importante apoyo para todas las entidades sociales que nos dedicamos a garantizar el acceso a una alimentación digna a todas las personas, ya que en un fin de semana recaudamos en torno al 15% de los alimentos distribuidos por los Bancos de Alimentos en todo el año; y son básicos para garantizar la ayuda alimentaria durante el invierno a las personas que acuden a las entidades sociales y así poder ayudar a llevar una vida digna", ha precisado.

"EL NIÑO QUE NO COME BIEN ESTÁ CONDENADO A TENER UNA VIDA FATAL"

Esta edición de la campaña cuenta con la colaboración de Karlos Arguiñano y Joseba Arguiñano, padre e hijo, encargados de protagonizar el spot de la iniciativa en el que Lucas, un niño de 7 años que juega al fútbol con sus amigos, desde que merienda todas las tardes "mete más goles y es más feliz", como pone de relieve el anuncio.

"Un niño que come es un niño que puede desarrollarse bien para tener una vida feliz y jugar. El niño que no come bien está condenado a tener una vida fatal, no está preparado ni para jugar, ni para estudiar, ni para ejercer y eso lo tengo todos los días en la cabeza", ha lamentado el cocinero y presentador Karlos Arguiñano.

"Muchas veces estoy cocinando, nunca me faltan ingredientes y siempre me acuerdo de aquellos a los que no les llega la comida", ha aseverado.

Por su parte, su hijo Joseba Arguiñano ha destacado la importancia de que toda la población colabore. "Unos tenemos más, otros menos, y otros no tienen casi nada, pero como todos somos uno, nos tenemos que apoyar, y qué menos que ayudar como cada uno pueda", ha reclamado.