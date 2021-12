Mujeres de Cañada Real piden una "respuesta" al Alto Comisionado de Pobreza Infantil porque los niños están "congelados"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural de Mujeres Tabadol del sector VI ha interpelado al Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para pedirles una "respuesta" ante la situación de los más de 1.800 niños y niñas de la Cañada Real Galiana que llevan más de un año sin luz y que estos días se sienten "congelados" debido al frío, aunque duerman con jerséis de lana, albornoces y hasta tres mantas por encima.

Así lo asegura la presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol del sector VI de la Cañada Real Galiana, Houda Akrikez, en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press.

"Mi hija pequeña Hanaa, durmiendo con dos pantalones de pijama, jersey de lana y albornoz con capucha, y la tapé con tres mantas y aun eso 'mamá estoy congelada' y decidí compartir este momento con todas y todos. Con una vela y tres mantas mi hija intenta entrar en calor", explica Akrikez.

La presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol asegura que la temperatura es tan baja que a veces siente que le "tiembla el corazón del frío". A esto se suma la "oscuridad" que intentan paliar encendiendo velas.

La pequeña se pregunta por qué no tiene los mismos derechos que otros menores. "Hola, soy una niña de la Cañada y siento que estoy enterrada aunque estoy viva. ¿Por qué no tengo derecho como los otros niños? ¿Por qué no tenemos luz?", plantea.

Ante esta situación, Houda Akrikez apela al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y al Ministerio de Derechos Sociales. "Esta es la realidad de Madrid, la capital, teniendo a 1.812 niñas y niños sufriendo a diario, siento que estoy enterrada, porque no tenemos derechos. Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil ¿tienes alguna respuesta? Ministerio de Derechos Sociales ¿podéis mirar a los 1.812 niños de Cañada y dar una explicación?", les interpela.