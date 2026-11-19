La Defensora del Pueblo en funciones, Teresa Jiménez-Becerril - DEFENSOR DEL PUEBLO

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Defensora del Pueblo en funciones, Teresa Jiménez Becerril, ha procedido a reorganizar la estructura interna de la institución para fusionar el área de Migraciones con el de Seguridad y Justicia, mientras que el anterior área de Igualdad de Trato deja de ser una sección específica para ser transversal del resto.

Así lo ha avanzado el diario Público y han confirmado a Europa Press fuentes de la Institución, que señalan que la nueva dirección del Defensor del Pueblo ha procedido a reorganizar las áreas de trabajo de la institución. Jiménez Becerril, hasta ahora adjunta primera propuesta por el PP, sustituye a Ángel Gabilondo, cuyo mandato finalizó este miércoles.

Según señala la institución, esta modificaciones en la estructura obedecen a un proceso de cambios organizativos para los que la Defensora del Pueblo en funciones está legitimada, como indica la Ley Orgánica 3/1981 que regula la institución.

Estos cambios, tal y como añade, que se han realizado según criterio de la Defensora, persiguen optimizar los procesos internos de funcionamiento de la casa para "seguir trabajando en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía".

Concretamente, apunta que el Área de Migraciones no se ha eliminado, mantiene toda su estructura y personal que trata las quejas y se ha fusionado con el Área de Seguridad y Justicia para ser "más operativa", en el marco de la protección humanitaria y social del fenómeno migratorio.

"Esta reorganización toma como referencia el modelo de trabajo de la Unión Europea, en la que existe actualmente un comisario de Asuntos de Interior y Migración", añade.

Mientras, apunta que en materia de Igualdad de Trato, el objetivo es precisamente "reforzar su presencia en el trabajo de la institución", incorporando esta perspectiva a la supervisión que realizan todas las áreas en sus respectivos ámbitos para darle "mayor visibilidad".

Junto a estos dos cambios, también por motivos de funcionamiento interno, el Área de Economía y Hacienda asumirá el estudio de los asuntos en materia de consumo, hasta ahora adscritos al Área de Sanidad y Política Social. También se ha aprobado prestar mayor atención a las cuestiones relacionadas con la Inteligencia Artificial, que será tratada igualmente de forma transversal por todas las áreas de la institución. El Defensor del Pueblo apunta que estas reorganizaciones pasan cada vez que se produce algún cambio al frente de la institución.