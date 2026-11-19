Archivo - Jóvenes estudiantes. Archivo. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cinco jóvenes en el mundo ni estudia, ni trabaja, ni recibe formación ('nini'), una tasa que en el caso de las mujeres (27%) duplica a la de los hombres (13%), según ha alertado el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Así se desprende del informe 'Estado de la Población Mundial 2026', titulado 'Generaciones venideras: Empoderar a la juventud para que trace su propio futuro'.

En esta línea, advierte de que la precariedad laboral, el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda retrasan de forma generalizada la emancipación, la formación de una pareja o la tenencia de hijos en los jóvenes.

El documento profundiza, con nuevos análisis, en los datos de la Encuesta sobre 'Futuros Demográficos' -cuyos primeros resultados avanzó el organismo en julio-, realizada a través de Internet a 108.926 jóvenes adultos de entre 18 y 39 años en 73 países y territorios, además de apoyarse en otras macroencuestas de la ONU y consultas directas con la juventud.

Según los datos recabados por la agencia de la ONU, el 70% de los encuestados considera el matrimonio su modelo ideal de relación y más del 90% desea tener uno o más hijos.

Sin embargo, las barreras materiales condicionan estas aspiraciones: el 88% cita la seguridad financiera y el 87% el empleo estable como requisitos antes de tener descendencia, mientras que el 72% señala las dificultades económicas y de vivienda como el mayor impedimento para formar una familia.

De hecho, la investigación muestra que el 70% de los jóvenes alcanza la mayoría de edad viviendo aún con sus padres y que la mayoría no logra independizarse hasta la franja de entre los 25 y los 29 años.

El informe del UNFPA también pone el foco en la brecha de representación institucional. Aunque las personas de entre 18 y 30 años representan el 19% de la población mundial, apenas ocupan el 2,8% de los escaños parlamentarios. En este sentido, el 76% de los menores de 30 años considera que los políticos "no escuchan a la población joven".

En el plano sanitario, la agencia de la ONU celebra los avances de las últimas dos décadas en la reducción del embarazo adolescente, el matrimonio infantil y las infecciones por VIH, pero alerta de un deterioro gradual de la salud mental juvenil.

Las afecciones psicológicas representan el 19% de la carga total de morbilidad entre los adolescentes y el suicidio se sitúa como la tercera causa principal de muerte entre los 15 y los 29 años, un fenómeno agravado por el impacto de las redes sociales y el acoso en línea.

Igualmente, denuncia que casi la mitad de las mujeres con pareja (el 44%) carece aún de plena autonomía para decidir sobre su propio cuerpo, el uso de anticonceptivos o su atención sanitaria, y avisa de que los recortes en la asistencia oficial para el desarrollo -que cayó un 23 por ciento en 2025- amenazan con revertir décadas de progreso.

"QUE SUS ASPIRACIONES SE CONVIERTAN EN OPCIONES REALES"

"La juventud nos ha dejado claro, una y otra vez, qué es lo que le importa; la pregunta es cómo responderemos a lo que nos ha transmitido. Nuestra responsabilidad es garantizar que sus aspiraciones se conviertan en opciones reales", ha subrayado la directora ejecutiva del UNFPA, Diene Keita, en el prólogo del informe.

Para ello, el organismo insta a los gobiernos a invertir en educación, empleo digno y salud sexual y reproductiva, así como a compartir de forma efectiva el poder de decisión con las nuevas generaciones.