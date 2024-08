Los pueblos indígenas no contactados desaparecerán si no se respetan sus derechos territoriales, según Survival

Survival International advierte que si no se respetan los derechos territoriales de pueblos indígenas, desaparecerán

Survival International advierte que si no se respetan los derechos territoriales de pueblos indígenas, desaparecerán - SURVIVAL INTERNATIONAL

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización Survival International ha alertado de que si no se respetan los derechos territoriales de los pueblos indígenas no contactados, éstos corren el riesgo de ser exterminados "por la violencia que ejercen los foráneos que les roban sus tierras y sus recursos, y por enfermedades que estos propagan como la gripe o el sarampión frente a las que no tienen inmunidad".

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este 9 de agosto, que este año se centra en visibilizar la importancia de proteger los derechos de los 'Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial', Survival Internacional recuerda que los pueblos indígenas no contactados no forman parte del pasado, sino que conforman una realidad presente.

Así, detalla que en el mundo hay más de un centenar de pueblos indígenas no contactados y son los pueblos más vulnerables del planeta. Todos estos pueblos comparten la decisión de evitar el contacto con personas de fuera para sobrevivir.

"Los pueblos indígenas no contactados no son reliquias primitivas de un pasado remoto, sino que son nuestros contemporáneos y una parte esencial de la diversidad humana, y aunque es muy poco lo que se conoce de ellos, sí sabemos que cuentan con un vasto conocimiento botánico y zoológico, y con una comprensión única de lo que es una vida sostenible", indica la organización en un comunicado.

Destaca también que los pueblos indígenas no contactados son "los mejores guardianes de la naturaleza": las evidencias que demuestran que sus territorios son la mejor barrera contra la deforestación son irrefutables.

Pueblo Mashco Piro (Perú), pueblo Kawahiva (Brasil), pueblo Shompen (India), pueblo Ayoreo (Paraguay), pueblo Hongana Manyawa (Indonesia) son los enclaves indígenas no contactados con los que Survival desarrolla campañas urgentes actualmente.