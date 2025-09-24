El relator de la ONU sobre Extrema Pobreza pide desde Murcia a los políticos reflexionar sobre cómo hablan de la pobreza

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos (DDHH), Olivier de Schutter, ha pedido a los políticos que reflexionen sobre cómo hablan de la pobreza. A su juicio, "muchas veces" se echa en cara a las personas en pobreza "que consumen recursos públicos", cuando habría que verlo "como una inversión".

"Muchas veces a estas personas se les echa en cara que consumen de alguna manera los recursos públicos, pero estos recursos públicos hay que verlos como una inversión para incluir a esta persona que posee un gran potencial y una gran experiencia a la hora de incorporarse a la sociedad", ha indicado en declaraciones a los medios por la celebración del I Simposio Europeo sobre Aporofobia, organizado por EAPN-ES en Murcia.

De forma paralela, ha incidido en que reducir las brechas sociales "es algo que beneficia no solo a la persona que está en situación de pobreza, sino a la sociedad en su conjunto, ya que el que insertar a esta persona supone poder aprovechar todas las experiencias y el conocimiento que pueden aportar a la sociedad".

Por su parte, la presidenta de EAPN Región de Murcia, Rosa Cano, ha pedido a los poderes públicos y a los partidos políticos que "pongan de su parte" para "ganar la partida" a los discursos de odio ya que "ni las personas en pobreza" ni los que trabajan por ellos se merecen la "violencia" que hay en el ambiente.

"Creo que no nos merecemos la mayoría de las personas, ni las que están en pobreza, ni las que estamos trabajando por ellos, ni la sociedad en su conjunto, que haya este ambiente social. Es demasiada violencia la que hay en el ambiente para que no tengamos que trabajar con todas las herramientas que podamos", ha señalado.

Cano ha llamado a definir la palabra aporofobia "por toda la vertiente que tiene dentro del rechazo y de los discursos de odio". Entre otras cosas, ha relacionado los incidentes en Torre Pacheco (Murcia) con la aporofobia y la islamofobia. "No solo se rechaza al pobre, sino que hay diferentes categorías. Ser pobre y ser inmigrante es una doble categoría que pone a la persona en una situación todavía más vulnerable", ha lamentado.

Además, ha agradecido a la Red de Lucha contra la Pobreza a nivel estatal y a nivel europeo que haya querido celebrar este primer simposio europeo en Murcia ya que "pone (a la CCAA) en el mapa". "Estamos hablando de que en nuestra región, el 62% de las personas están en riesgo de pobreza y exclusión social. Suponen en términos absolutos más de medio millón de personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes", ha lamentado.

ACABAR CON "ESTA LACRA HACE MUCHO TIEMPO"

El encuentro también ha contado con la filósofa Adela Cortina, que definió la 'aporafobia' en 'Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia', quien ha incidido en que se tendría que haber acabado con esta "lacra" hace "mucho tiempo". Desde su punto de vista, la tarea de hoy en día es "educar" y "cambiar las instituciones".

"Hay que intentar, y lo digo clarísimo, un Estado social y democrático de Derecho que lo que haga es respetar los derechos sociales y políticos de todos los seres humanos. (Lo pienso así) por una razón muy simple, porque todo ser humano tiene dignidad (...) y derecho a una atención sanitaria, a derechos económicos, sociales y culturales. Ese tipo de sociedades empoderan a todos", ha recalcado.

Por último, el presidente de EAPN y EAPN Europa, Carlos Susías, ha subrayado que su esfuerzo en estos momentos está en que el concepto de aporofobia sea "aprendido y trabajado" en Europea, que vaya a la legislación europea y que tenga "consecuencias jurídicas para mejorar la vida de las personas".