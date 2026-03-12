Supercuidadores abre la nueva convocatoria de sus Premios Internacionales con una categoría para creador de contenido

Convocatoria Premios Internacionales Supercuidadores - SUPERCUIDADORES

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Supercuidadores ha abierto la convocatoria de la 12.ª edición de los Premios Internacionales con el objetivo de reconocer la labor de personas, empresas, entidades e instituciones.

La convocatoria permanecerá abierta desde su publicación hasta el 31 de julio de 2026, y el acto oficial de entrega de premios se celebrará el 30 de octubre.

Desde su creación en 2015, los Premios Supercuidadores han nacido y evolucionado con la finalidad de visibilizar, reconocer y dignificar la labor de las personas cuidadoras, tanto familiares como profesionales, así como el compromiso de las empresas, entidades, medios de comunicación, administraciones e instituciones que impulsan acciones, proyectos, servicios y políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, enfermas, con discapacidad, en situación de dependencia o pertenecientes a cualquier otro colectivo vulnerable.

La principal novedad de 2026 es la incorporación de una nueva categoría destinada a reconocer al creador de contenido destacado del año en el ámbito de los cuidados, con el objetivo de poner en valor a aquellas personas que, desde el entorno digital, contribuyen a visibilizar, sensibilizar, informar, humanizar, prestigiar y difundir la realidad del cuidado y el papel esencial de quienes lo prestan.

Con esta incorporación, la entidad da un paso en su voluntad de adaptarse a los nuevos canales de comunicación y sensibilización social, reconociendo que hoy la cultura del cuidado también se construye en redes sociales, plataformas digitales y comunidades online. El objetivo es distinguir una influencia positiva, responsable y alineada con valores como la empatía, la dignidad, la inclusión, el apoyo a las personas cuidadoras y la mejora de la vida de las personas más vulnerables.

Esta nueva categoría permitirá reconocer a perfiles que, "desde la divulgación, el testimonio, la concienciación social, la información útil o la generación de comunidad, estén contribuyendo de manera significativa a dar mayor visibilidad y prestigio al sector de los cuidados".

En esta edición, Supercuidadores refuerza la dimensión internacional de estos galardones, que pasan a denominarse Premios Internacionales Supercuidadores, poniendo en valor su creciente capacidad para reunir y reconocer candidaturas procedentes de distintos países, territorios y contextos.

La convocatoria se dirige de forma expresa a candidaturas procedentes tanto de España como de fuera, muy especialmente del ámbito iberoamericano.

En esta 12.ª edición, los Premios Internacionales mantienen sus categorías tradicionales dirigidas a personas físicas y personas jurídicas, reconociendo a cuidadores familiares y profesionales, así como a entidades del tercer sector, organizaciones del sector sociosanitario, farmacéutico y asegurador, empresas, medios de comunicación y administraciones e instituciones públicas.