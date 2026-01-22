UNRWA alerta del "colapso" del sistema educativo en Gaza, con más de 650.000 niños afectados

Niños palestinos desplazados asisten a las clases impartidas en espacios educativos temporales en la escuela de UNRWA en Deir al-Balah, franja de Gaza. Octubre 2025. - UNRWA

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha alertado del "colapso" del sistema educativo en Gaza, que afecta a más de 650.000 niños, con motivo del Día Internacional de la Educación, que se celebra este sábado 24 de enero.

En este sentido, ha asegurado que, entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, como consecuencia del conflicto con Israel, murieron 17.237 estudiantes, 600 maestros y más de 25.000 alumnos y 3.000 docentes resultaron heridos. En cuanto a las pérdidas materiales, UNRWA calcula que el 97% de las escuelas de Gaza, un tercio de ellas pertenecientes a la Agencia, necesita rehabilitación o una reconstrucción total.

Asimismo, la UNRWA ha explicado que centenares de instalaciones universitarias han sido dañadas o arrasadas, con 87.000 estudiantes afectados. Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, al menos 57 edificios universitarios quedaron "completamente destruidos" a 25 de marzo de 2025.

Como resultado de este contexto, UNRWA ha indicado que 658.000 niños en edad escolar perdieron el acceso a la educación formal presencial durante dos cursos consecutivos y 71.000 jóvenes no han podido realizar sus exámenes de acceso a la universidad. La interrupción de las clases y de la formación de docentes, así como la suspensión de los exámenes nacionales y de la aplicación de los planes de estudio, amenazan con borrar los avances educativos conseguidos durante décadas.

Igualmente, ha advertido de que, más allá de las cifras, "la ausencia de escuelas seguras abre la puerta a otros riesgos como el trabajo infantil, el matrimonio precoz y una mayor exposición a la violencia". "A ello se suman el trauma psicológico y el deterioro emocional derivados del desplazamiento, las pérdidas familiares y la constante inseguridad. Los menores presentan miedo, ansiedad y problemas de concentración, y la falta de apoyo especializado agrava la exclusión de la infancia con discapacidad", ha precisado.

De la misma manera, ha apuntado que, de acuerdo con la Comisión Independiente de Investigación, se prevé que la destrucción del sistema educativo tenga "efectos intergeneracionales, con consecuencias directas en el desarrollo económico, el acceso al empleo y la cohesión social". En concreto, ha añadido que los expertos estiman que la crisis actual retrasará hasta cinco años la educación de niños y jóvenes palestinos.

Ante esta emergencia, UNRWA ha puesto en marcha una respuesta de emergencia para sostener, en la medida de lo posible, el derecho a la educación. Actualmente, la Agencia gestiona más de 70 espacios de aprendizaje temporal que benefician a alrededor de 60.000 estudiantes y más de 290.000 niños participan en sus programas de aprendizaje a distancia. Con más de 7.500 docentes sobre el terreno, la Agencia sigue siendo el principal proveedor de educación en la Franja. En paralelo, más de 520.000 niños han recibido apoyo psicosocial a través de sus programas.

"A pesar del esfuerzo humanitario, revertir la destrucción del sistema educativo sigue siendo un reto mayúsculo. La prioridad diaria de muchas familias se reduce a sobrevivir en un entorno de violencia persistente y condiciones de vida infrahumanas", ha subrayado.

ÁREAS DE "ALTO RIESGO"

Del mismo modo, la UNRWA ha avisado de que las inundaciones y el frío "dificultan el funcionamiento de los espacios de aprendizaje temporal". Así, ha agregado que las infraestructuras de drenaje destruidas, 13 escuelas temporales, que atienden a más de 7.800 estudiantes, se encuentran en "zonas propensas a inundaciones", y otras 24 están en "áreas de alto riesgo".

Finalmente, UNRWA España ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para "mantener y reforzar" el apoyo a la Agencia, con el objetivo de proteger el derecho a la educación de cientos de miles de niños de Gaza. "Sin un compromiso sostenido, advierte, las consecuencias de este colapso educativo marcarán el futuro de todo un pueblo", ha concluido.