Vecinos de Cañada Real se concentran este domingo en Sol para pedir "luz" y "contratos", tras un año sin suministro

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma cívica de apoyo al restablecimiento de la luz en la Cañada Real ha convocado una concentración este domingo 19 de diciembre a las 12:00 horas en la Puerta del Sol para reclamar "luz, contratos y mesa de seguimiento", tras más de un año sin suministro eléctrico.

"Vamos a volver a reivindicar un derecho fundamental al suministro eléctrico, un derecho de 4.000 personas, 1.812 de ellos menores, niñas y niños. No podemos consentir otro invierno más así, queremos concienciar a la ciudadanía de que esto no se puede hacer en nombre de los madrileños y las madrileñas", ha subrayado la presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol, del sector VI de la Cañada Real, Houda Akrikez, en declaraciones a Europa Press.

Según denuncia Akrikez, "se están violando los derechos" de los vecinos de Cañada Real. "Tenemos que decir 'no' a estas violaciones de derechos, nos estamos dando cuenta de que la libertad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se está cargando todo lo que es público, derechos fundamentales y de la infancia, su libertad mata, su libertad no da libertad a las personas de clase media y clase obrera", ha indicado.

Por ello, anima a los madrileños y madrileñas a salir a la calle a apoyarles, a "no quedarse callados", porque advierte de que lo que les está pasando a ellos hoy, puede ocurrir en otro barrio mañana. "Nos están sometiendo a la tortura, a un atentado institucional bastante fuerte, esto los madrileños no lo aceptamos y no lo deben de aceptar", ha remarcado.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Madrid han explicado a Europa Press que cuentan con "plazas activas" para atender la "emergencia social" de las familias de la Cañada Real Galiana que lo necesiten en los recursos Álvarez Quintero, Las Caracolas, pensiones y alojamientos alternativos de carácter temporal.

Las mismas fuentes precisan que se les ha ofrecido plazas a todas las familias en situación de vulnerabilidad y que "ninguna" las ha solicitado "por el momento".

Desde la Asociación Tabadol del sector VI de la Cañada Real aseguran a Europa Press que no tienen "constancia" de la existencia de dichas plazas de emergencia y, en cualquier caso, recuerdan que no son "personas sin techo" pues tienen sus propios hogares.

"NO SOMOS PERSONAS SIN TECHO"

"No somos personas sin techo, somos personas con techo, lo que pasa es que nos han violado un derecho fundamental al suministro eléctrico que ellos mismos han firmando y garantizado en un pacto regional. Por eso, si es verdad que hay personas que saben que existe esa alternativa, entiendo que la gente no lo va a solicitar o no lo ha solicitado porque tienen sus propios hogares, no somos personas sin techo", ha insistido Akrikez.

Por su parte, desde el Ayuntamiento afirman que Servicios Sociales sigue "pendiente" de la situación de las familias para "responder de forma rápida ante cualquier emergencia" y añaden que, para ello, "sigue impulsando la coordinación con todas las entidades que también trabajan sobre el terreno para detectar los casos de vulnerabilidad y darles una respuesta rápida".

Además, ponen de relieve la firma del nuevo convenio de realojos de Cañada Real y lo califican como "un paso adelante muy importante para dar una solución definitiva a las familias del sector 6 de la Cañada Real". Entre el anterior y este convenio, dicen que realojarán a alrededor de 300 familias.