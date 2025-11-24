El 20% de personas que trabajan en la Administración conoce a una compañera víctima de violencia de género, según CSIF

Archivo - Imágenes de la manifestación con motivo del 25N en Málaga. A 25 de noviembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 20% de las personas que trabajan en la Administración General del Estado (AGE) conoce en su entorno laboral al menos a una mujer víctima de violencia de género, según alerta la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a partir de una encuesta aleatoria realizada a 1.000 personas en distintos sectores de AGE.

La encuesta también revela que más del 80% de los empleados públicos de AGE desconoce en detalle o no tiene constancia de que exista un protocolo de actuación en su trabajo o de movilidad para víctimas de violencia de género.

Además, a juicio del 89% de las personas encuestadas, la Administración debe reforzar la formación del personal para detectar y actuar ante posibles situaciones de violencia machista y poner "freno a este vacío existente en el ámbito laboral", frente al 18% que ve suficientes las medidas actuales de protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral.

Al respecto, el 66% de los consultados considera que son necesarios protocolos y medidas más específicas para proteger y acompañar a las trabajadoras víctimas de violencia de género en el centro de trabajo, como la movilidad, reserva de puesto, flexibilidad o apoyo psicológico.

En este sentido, CSIF --que conmemora la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre-- considera que la Administración "no puede mirar para otro lado y debe tomar medidas urgentes, concretas y estructurales" para atajar este problema.

Por ello, el sindicato insiste en la necesidad de crear la figura del delegado sindical especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género como herramienta de prevención y gestión de la violencia machista, tanto en el ámbito público como en el privado. Este delegado estará formado para detectar casos, canalizar problemas y ofrecer ayuda y seguimiento a las empleadas afectadas.

Además, pide una dotación adecuada de personal especializado en los juzgados especializados en violencia de género para garantizar una tramitación ágil y efectiva de los procedimientos, evitando que las víctimas queden desprotegidas.

Otro de los problemas que afectan a la mujer en el ámbito laboral es la brecha de género en las administraciones públicas, con las mujeres con un salario un 10% menor que los hombres, como denuncia CSIF. Así, el 47% de las mujeres consideran que ser mujer les perjudica en su trabajo y promoción profesional, mientras que el 34% afirma lo contrario y el 19% de las respuestas son de hombres.

Ante esta situación, CSIF reclama medidas concretas para prevenir, proteger y reparar, además de una respuesta "contundente y coordinada" de toda la sociedad ya que la violencia de género "va más allá de un problema individual o familiar, es un problema estructural de la sociedad", como revela que afirman el 85% de los encuestados.