El Gobierno defiende que la violencia machista "requiere de unidad": "No vamos a permitir ni un paso atrás"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, . - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"Somos perfectamente conscientes de que la violencia contra la mujer requiere de unidad y determinación. Y por eso no vamos tampoco a permitir ni un paso atrás, porque las mujeres tienen que vivir libres y tienen que vivir sin miedo", ha señalado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Alegría ha recordado a todas las mujeres, a todas las niñas y a todos los niños víctimas de la violencia machista.

La también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes también ha trasladado su "cariño, respeto," a los familiares de las víctimas y también a las mujeres supervivientes.

Alegría ha destacado que desde que existen registros en España son ya 1.333 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o por sus exparejas.

En lo que va de año, son ya 38 las mujeres que han sido asesinadas. "Ante esta dura realidad, desde el Gobierno de España queremos un año más manifestar nuestro rechazo más absoluto a todas las formas de violencia que ejercen contra las mujeres y el compromiso firme para seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva en nuestra sociedad", ha zanjado Alegría.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido de que la violencia machista "mata y es múltiple". "Vivimos un proceso absoluto de cosificación de nuestros cuerpos y de desigualdad", ha comentado.

Por tanto, Díaz ha hecho un llamamiento a todos los poderes del Estado, a todas las administraciones públicas, para que se comprometan "con el reto, con el gran desafío de vivir en paz y en igualdad y de acabar con la violencia machista".

"A lo largo de este año son 38 mujeres asesinadas, la cifra debería hacernos pensar sobre la gravedad de los hechos de los que hablamos. Estamos en un momento muy difícil en el que las derechas en nuestro país, organizadas con las derechas en el mundo, han decidido involucrarse en el negacionismo de las violencias machistas. Esto está pasando en España y por tanto creo que hay que reflexionar sobre lo que está pasando y pedirle a las derechas en nuestro país que dejen de jugar con nuestras vidas", ha sentenciado.

RECHAZO A TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

En la declaración aprobada este martes, el Gobierno manifiesta su rechazo a todas las formas de violencia machista, "una violencia estructural que constituye la expresión más cruel de la desigualdad y de las relaciones de poder históricas de los hombres sobre las mujeres".

Además, reitera su compromiso "firme e inequívoco" con la consecución de una sociedad igualitaria, libre de toda violencia contra las mujeres y las niñas.

El texto recuerda que en este 2025, en el que se conmemoran los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea y los 50 años de España en Libertad, este país ha logrado "ser un referente" en Europa y a nivel internacional por las iniciativas y medidas en materia de eliminación de la violencia contra las mujeres.

Así, se destaca como "principal hito" reciente, la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género este año, dotado con 1.500 millones de euros y que cuenta con 461 actuaciones concretas, incluidas las que reconocen la existencia de nuevas formas de violencia como la económica, la digital, la vicaria o la trata con fines de explotación sexual.

La declaración resalta, asimismo, la nueva Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha supuesto la dotación de 50 nuevas plazas en Secciones de violencia sobre la mujer, así como de 42 plazas de fiscales especializados.

También se subraya la implementación, a lo largo de 2025, de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, con la apertura de 59 centros de atención integral 24 horas para las víctimas de violencias sexuales, repartidos por todo el territorio nacional.

El texto señala otras tres normas fundamentales para el avance en la lucha contra la violencia de género: el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales; la tramitación del anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos; y el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.

La declaración recoge, igualmente, el compromiso del Gobierno para actuar contra las vulneraciones de los derechos reproductivos de las mujeres que constituyan manifestaciones de violencia contra las mismas, como es la gestación por sustitución, y se indica en ella la importancia de la instrucción en la que se prohíbe la inscripción directa en el Registro Civil de los niños y niñas nacidos mediante esta técnica.

En este 25N, el Gobierno también ha destacado los avances para luchar contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el entorno laboral, gracias al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027 o la vigente Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas.