25N.- Voluntaria en 'Mujer' Cruz Roja: "Necesitamos enfocarnos en lo que podemos conseguir con el empoderamiento"

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andrea (nombre ficticio) es voluntaria en diferentes proyectos del programa 'Mujer en dificultad social' de Cruz Roja, donde ofrece su experiencia vital para acompañar a mujeres víctimas de violencia en sus proyectos de reconstrucción personal, y defiende la necesidad de enfocar el trabajo que realizan en lo que se puede conseguir con el "empoderamiento y no en la revictimización".

En una entrevista concedida a Europa Press, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora el 25 de noviembre, Andrea sostiene que el 25N es algo "simbólico" y que se celebre o no "da igual" porque "en realidad debería ser todos los días".

Tras pasar "situaciones bien complicadas", Andrea es "feliz" por el trabajo que hace con otras mujeres, enfocado en el "empoderamiento". "Lo que necesitamos de este día específicamente es que se visualice y que las personas se den cuenta de que sí existe la violencia y que estamos trabajando por eso", afirma, al tiempo que añade: "No podemos quedar tampoco a oscuras. Necesitamos, de alguna manera, usar una bandera para que nos vean".

Ante los discursos negacionistas de la violencia de género, la voluntaria de Cruz Roja comprende que ciertas personas "no lo ven" cuando no han vivido circunstancias parecidas. No obstante, cree que en la actualidad hay "mucha comunicación" y "más información" sobre "qué es violencia".

"Si me dices cuando mi madre estaba joven, que no había internet, no había visualización de las cosas, pues te creo, pero ahorita hay muchos espacios donde se habla de esto, donde las mismas mujeres hacen círculo de mujeres", asegura Andrea.

La voluntaria de Cruz Roja colabora en distintos talleres enfocados al autocuidado, empoderamiento y restablecimiento personal. "Aquí es donde me siento súper bien", asegura Andrea, para después subrayar: "Siento que todo lo que yo he vivido y lo que he aprendido en mi vida, no solamente en la parte académica, sino en la parte personal, puedo trabajarlo con las mujeres con las que tengo contacto".

Andrea se declara "enamorada" del programa de 'Mujer en dificultad social' de Cruz Roja, donde hace "valoraciones y seguimiento a las personas que han tenido violencia", así como visita entornos de prostitución y da talleres y charlas de empoderamiento. "Es como quitarle la nube de la cabeza a las personas para que se den cuenta de que sí tienen ese poder de salir adelante, como yo lo pude hacer y lo puedo seguir haciendo", concluye.