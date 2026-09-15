El 31,8% de las jugadoras españolas de primera división de fútbol sala cobra menos de 500 euros al mes, según un estudio

Archivo - Varias jugadoras de fútbol sala. - PRENSA RFEF - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 31,8% de las jugadoras españolas de primera división de fútbol sala cobra menos de 500 euros al mes y alrededor de un tercio supera los 1.000 euros mensuales, según un estudio elaborado por la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino (AJFSF).

El documento, titulado 'Informe sobre la situación laboral, económica y de bienestar de las jugadoras de Primera División Nacional de fútbol sala femenino 2025/2026', se basa en una encuesta a 182 jugadoras, el 95% de las cuales compiten en Primera División, y ha sido presentado este martes en el Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad.

"No basta con que las mujeres estén. Tenemos que garantizar que estén en condiciones de igualdad", ha señalado la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, encargada de abrir el acto, junto a la presidenta de la AJFSF, Natalia Orive.

Entre los datos que arroja el informe, destaca que el 98% de las encuestadas considera necesario un convenio colectivo o acuerdo equivalente, inexistente para las jugadoras de fútbol sala femenino, frente a sus compañeros del fútbol sala masculino que sí disponen de este marco regulador.

Asimismo, denuncian que no existe un salario mínimo y que en un mismo equipo pueden coexistir jugadoras con ingresos muy reducidos junto a otras que alcanzan niveles salariales significativamente superiores.

En todo caso, el estudio también constata una evolución positiva en la formalización de las relaciones laborales y en las retribuciones respecto al anterior informe realizado por la asociación. Así, el porcentaje de jugadoras con contrato federativo ha pasado del 56,5% en 2022 al 77,9% en 2026. Asimismo, el 97,8% afirma recibir una retribución económica por jugar al fútbol sala y el 86,2% señala que percibe su salario regularmente.

Además, según la AJFSF, se ha reducido el peso de las retribuciones más bajas y ha aumentado el número de jugadoras situadas en los tramos superiores.

Por otro lado, el estudio pone el foco en la carrera dual y revela que casi la mitad de las jugadoras encuestadas estudia además de competir, y un 37% compatibiliza el fútbol sala con otra actividad laboral. Entre estas últimas, el 85% afirma hacerlo por necesidad económica.

En cuanto a las preocupaciones expresadas por las deportistas, la salud mental aparece como una de las principales. En concreto, un 76,7% considera alto o muy alto el impacto de su actividad deportiva sobre su bienestar psicológico.

De los datos también se desprende que el 70% de las jugadoras dice haber tenido dudas sobre si continuar su carrera. Las que llegan a abandonar este deporte, aducen motivos de desgaste físico y mental (un 70,3%), muy por encima de otras causas como los factores económicos (11,7%), la falta de tiempo (5,5%) u otros motivos (12,5%).

El informe concluye que la mejora de las condiciones laborales, económicas y de bienestar requiere abordar de manera conjunta cuestiones como "la estabilidad, la protección física y psicológica y la compatibilidad de la práctica deportiva con la vida laboral, formativa y personal".

La AJFSF quiere que este estudio sirva como base para el diálogo entre jugadoras, clubes, federaciones y organismos deportivos y que contribuya a avanzar hacia "un modelo más seguro y sostenible para las deportistas".