AccessibleEU celebra que UE refuerce la protección de equipos de movilidad de personas con discapacidad en los vuelos

Una pasajera en silla de ruedas espera en la terminal de un aeropuerto. - ACCESIBLE EU

MADRID, 16 EUROPA PRESS)

AccessibleEU, el centro europeo de recursos sobre accesibilidad liderado por Fundación ONCE, ha valorado positivamente el acuerdo provisional alcanzado entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo para reforzar los derechos de los pasajeros aéreos, al considerar que supone un avance en la protección de las personas con discapacidad y movilidad reducida, especialmente por el reconocimiento del papel esencial que desempeñan los equipos de movilidad en su autonomía.

La entidad ha destacado que una de las principales novedades de la futura normativa será la obligación de las aerolíneas de asumir el coste íntegro de reparar o sustituir las sillas de ruedas y otros equipos de movilidad que resulten perdidos o dañados durante un viaje, una medida que pone fin a unas compensaciones que hasta ahora podían situarse por debajo del valor real de estos dispositivos.

En este sentido, el director de AccessibleEU, Jesús Hernández Galán, ha subrayado la importancia de concienciar sobre el papel que desempeñan estos recursos de apoyo en la vida cotidiana de muchas personas con discapacidad.

"Queremos ayudar a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que tienen los productos de apoyo en la vida de muchas personas con discapacidad. Que una aerolínea dañe una maleta y que dañe una silla de ruedas son dos situaciones que generan preocupación y malestar, pero sus consecuencias no son comparables. Una maleta puede contener objetos personales. Una silla de ruedas permite a una persona desplazarse, mantener su autonomía y continuar con su vida cotidiana. Si se pierde o resulta dañada, el viaje puede quedar completamente condicionado", ha afirmado.

Según ha explicado AccessibleEU, la pérdida o rotura de una silla de ruedas no supone únicamente un perjuicio económico, sino que puede impedir que una persona pueda desplazarse por su destino, acceder a su alojamiento, continuar sus vacaciones o desarrollar actividades cotidianas con independencia.

Por ello, la organización considera especialmente relevante que el acuerdo contemple también la obligación de las compañías aéreas de facilitar equipos de sustitución de forma temporal y sin coste cuando el dispositivo original resulte dañado o se pierda, así como la posibilidad de recibir una compensación en caso de que un perro de asistencia sufra lesiones durante el trayecto.

AccessibleEU también valora las medidas destinadas a reforzar la asistencia a las personas con discapacidad y movilidad reducida cuando se produzcan incidencias durante el viaje. Entre ellas figura el derecho a recibir una compensación y una alternativa de transporte cuando se pierda un vuelo por retrasos o deficiencias en los servicios de asistencia, así como la prioridad en la reorganización del viaje.

Asimismo, el centro ha destacado el reconocimiento del derecho a viajar junto a la persona acompañante sin tener que pagar un suplemento, una medida que responde, según recuerda, a necesidades de seguridad y apoyo durante el trayecto para aquellos pasajeros que precisan asistencia para comunicarse, desplazarse o actuar en caso de emergencia.

No obstante, AccessibleEU ha recordado que el acuerdo deberá completar todavía su tramitación jurídica y ser aprobado formalmente por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor. En este sentido, ha señalado que uno de los principales retos será garantizar una aplicación homogénea de la futura normativa en todos los Estados miembros para que los derechos de las personas con discapacidad no dependan del aeropuerto, el país de salida o la compañía aérea con la que viajen.

La organización considera que las medidas acordadas contribuirán a que viajar en avión sea una experiencia más segura y accesible para las personas con discapacidad, especialmente durante los desplazamientos vacacionales, al reducir el riesgo de que una incidencia relacionada con los equipos de movilidad o la asistencia comprometa su autonomía durante el viaje.