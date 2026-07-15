La barrendera que pidió regular por ley la temperatura máxima para trabajar al aire libre: "Seguimos muriéndonos"

Elvira Gómez con las firmas recogidas hace un año. - CHANGE.ORG

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La barrendera de Terrassa Elvira Gómez, que hace un año impulsó en la plataforma Change.org la campaña 'El calor nos mata', con la que recogió más de 66.000 firmas y con la que pedía regular por ley una temperatura máxima para trabajar al aire libre, ha denunciado que "no ha habido ningún avance real" a nivel nacional desde entonces.

"Seguimos muriéndonos y aquí no cambia nada", lamenta Gómez, según informa Change.org en un comunicado.

En su campaña, Gómez explicaba que trabajar a las 16:00 horas, a más de 35 grados y al sol es "angustioso". "Luego vienen las tragedias y nos preguntamos por qué", alertaba.

La trabajadora de la limpieza lanzó su recogida de firmas el 2 de julio de 2025, tras el fallecimiento por un golpe de calor de Montse Aguilar, compañera de profesión en Barcelona. Elvira se preguntaba por qué mientras "en oficinas, la ley dice que no se puede superar los 27ºC pero si trabajas en la calle, no hay límite".

Además, recordaba que, aunque existe una norma que obliga a tomar medidas en alertas oficiales por calor, "eso no protege a quienes trabajan bajo el sol cuando hay 33-35 ºC sin alerta". Días después de lanzar su campaña contaba con más de 60.000 firmas de apoyo.

El 17 de julio de 2025 las registró presencialmente en el Ministerio de Trabajo y mantuvo una reunión con el director de Coordinación Jurídica de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, Ricardo Morón, quien, según señala, le aseguró que el Ministerio iba a estudiar su propuesta.

Tras la movilización, según celebra Elvira, "Cataluña estableció unos nuevos protocolos para proteger a los trabajadores al aire libre" pero lamenta que "a nivel nacional" siguen "igual". "No hay nada nuevo en materia de protección y necesitamos que se produzca y que se haga por ley", ha subrayado.

Gómez se ha puesto en contacto con el Ministerio en varias ocasiones a través de Change.org para preguntar qué se ha avanzado desde julio de 2025. La respuesta remitida por el Ministerio detalla el marco normativo vigente: el Real Decreto-ley 4/2023, que prohíbe determinadas tareas durante avisos naranja o rojo de la AEMET, los permisos climáticos de hasta cuatro días y la posibilidad de acogerse a ERTE climáticos. "Ninguna de estas medidas es posterior al verano de 2025, fecha de la reunión y del compromiso", señala Gómez.

Sobre el sistema de avisos naranja y rojo de la AEMET, la impulsora de la campaña responde que no es nada nuevo. "En la reunión yo ya les dije que era insuficiente, porque a veces hace calor extremo sin que llegue a activarse un aviso naranja", apunta.

Por ello, insiste en su petición. "Esperamos que el Ministerio de Trabajo reaccione de verdad y cumpla su compromiso. Necesitamos una ley que fije una temperatura máxima para trabajar al aire libre, no solo ante alertas oficiales. Una ley que nos proteja de verdad ante los golpes de calor", zanja.