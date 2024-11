Almudena Carracedo ('No estás sola'):"La violencia de género es un problema social. Si no se entiende así, no se avanza"

Archivo - Los creadores de 'No estás sola: La lucha contra la manada', Robert Bahar y Almudena Carracedo.

La creadora del documental de Netflix 'No estás sola: La lucha contra la manada', junto con Robert Bahar, ha asegurado que la violencia de género no es "un problema de mujeres" y es un asunto que atañe "a todas y a todos" porque "es un problema social".

"Esto no es un problema de las mujeres. Esto es un problema que tenemos en la sociedad. Hasta que no lo entendamos así, realmente, nos va a ser muy difícil avanzar. Hay que romper ese silencio como sociedad. No nos atañe solo a las mujeres el estar luchando contra la violencia de género, sino que nos atañe a todas y a todos", ha afirmado en una entrevista telemática con Europa Press, en el marco de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Precisamente, Almudena Carracedo y Robert Bahar acudieron este lunes a la manifestación organizada por la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid, a la que acudió la eurodiputada Irene Montero, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, o la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, con quien estuvieron durante el día en la Jornada del Instituto de la Juventud en la que se proyectó el documental.

Los cineastas también estuvieron en el acto organizado por el Ministerio de Igualdad, que galardonó a la producción en la categoría Cultura contra la Violencia de Género. Aquí coincidieron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que acudió a la manifestación madrileña de Foro de Madrid.

En este sentido, Carracedo, preguntada acerca de esta división, asegura que ambas ministras expresaron manifestaciones "muy firmes" contra la violencia "sin ningún tipo de desacuerdo". "El feminismo es algo que nos une a todas contra el posicionamiento en contra de la violencia y por una sociedad más justa, donde no tengamos que salir a reivindicar una sociedad libre de violencias", agrega.

La cineasta lamenta que en un día como el de ayer, la sociedad se despertara con la noticia del fallecimiento de una joven de 15 años en Orihuela (Alicante) por presunta violencia de género. "Esperemos que algún día podamos celebrar de verdad un 25N, porque ayer fue un día triste y de reivindicación", señala.

Durante las marchas por toda España, uno de los lemas más repetidos contra la violencia fue el de 'Juntas, el miedo cambia de mando', en alusión a la francesa Gisèle Pelicot, quien pronunció esas palabras al inicio del juicio contra su marido, acusado de drogarla durante años para que decenas de hombres la violaran en su casa.

Preguntados por un posible documental de este caso, tanto Carracedo como Bahar, confían en que desde Francia se realice un trabajo similar al suyo en 'No estás sola', basado en el "respeto" porque es un caso "súper importante que se centra en el consentimiento". "En Francia, a raíz del caso Pelicot, se han dado cuenta de que necesitan una ley que ponga el consentimiento en el centro y curiosamente están mirando ahora a España para evaluar esta ley", señala la realizadora.

El pasado 1 de marzo, Netflix estrenó la película documental 'No estás sola: La lucha contra la manada', en la que se abordaba tanto los hechos ocurridos el 6 de julio de 2016 en Pamplona, como lo que sucedió alrededor del mediático caso.

Los creadores reconocen que la producción, con tres años y medio de trabajo, se ha convertido en una "herramienta para visibilizar" y resaltan, como una de las claves de la buena acogida, el tener un equipo "mayoritariamente femenino".

"Eso fue súper importante porque la visión de la película tenía que ser una visión de mujeres", resalta Bahar, que destaca que él aprendió mucho como hombre. "Como uno de los hombres del equipo, creo que hubo un aprendizaje muy grande. Yo pensaba que sabía mucho y que era un buen aliado por estar en luchas sociales. Pero me di cuenta que había muchos más historias y casos de las que nos creemos", ha subrayado.

En este sentido, aconseja al público masculino preguntar a las mujeres cercanas sobre casos de violencia. "Así se entenderá que es algo muy universal", precisa. Por su parte, Carracedo compara el documental con un "túnel al que se invita al espectador para vivir el caso de Pamplona, el de Pozoblanco y el asesinato de Nagore Laffage".

"Queremos que, a través de esas experiencias, los espectadores puedan salir al otro lado del túnel con otra perspectiva y puedan mirar de otra manera a su alrededor, con el objetivo de darse cuenta que las mujeres que les rodean y las amigas, las personas que queremos que nos rodean, han vivido algún tipo de peligro", detalla.

La cineasta también lamenta que exista una "corriente negacionista" de la violencia de género. Frente a ello, ensalza la importancia de la cultura y de la visibilización. "El documental muestra que la violencia existe y que es imposible negarla. Creo que es imposible negarlo después de ver 'No estás sola' porque hay miles de testimonios", indica.

Además, apunta que era importante contar la historia sin caer en "revictimizaciones" y humanizando a las víctimas. El proyecto nació en "secreto", como recuerda Carracedo, para respetar a y proteger a las víctimas y a sus familias, a las que les pidieron permiso para abordar el tema, para "evitar la presión".

"Esto es una película también sobre el consentimiento y era muy importante tener su consentimiento, porque sabíamos que sin ese visto bueno no íbamos a seguir adelante", concluye Carracedo.