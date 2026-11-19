La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo. - EUROPA PRESS

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido la dimisión de la Defensora del Pueblo en funciones, Teresa Jiménez-Becerril, a la que acusa de "cargarse la igualdad" como primera medida.

"La derecha extrema insulta a las mujeres. ¿Cómo es posible que el órgano que tiene constitucionalmente que proteger la igualdad de derechos lo primero que haga es cargarse la igualdad? Pedimos la dimisión de Teresa Jiménez-Becerril por no estar preparada para ejercer ese cargo", ha exigido a través de la red social X.

Jiménez-Becerril ha procedido a reorganizar la estructura interna de la institución para fusionar el área de Migraciones con el de Seguridad y Justicia, mientras que el anterior área de Igualdad de Trato deja de ser una sección específica para ser transversal del resto.

Así lo ha avanzado el diario Público y han confirmado a Europa Press fuentes de la Institución, que señalan que la nueva dirección del Defensor del Pueblo ha procedido a reorganizar las áreas de trabajo de la institución. Jiménez Becerril, hasta ahora adjunta primera propuesta por el PP, sustituye a Ángel Gabilondo, cuyo mandato finalizó este miércoles.