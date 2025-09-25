Asociaciones y expertos impulsarán en octubre en Mérida una alianza hispanolusa en políticas públicas de discapacidad

Archivo - Una persona en silla de ruedas, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XIX Congreso de Cermis Autonómicos reunirá los próximos días 28 y 29 de octubre en Mérida a un centenar de representantes de las asociaciones integradas en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y a expertos del sector bajo el lema "Por una Alianza Hispano-Portuguesa en Políticas Públicas de Discapacidad".

La cita se celebra en la capital autonómica coincidiendo con el 25 aniversario de la fundación CERMI Extremadura, tras la suspensión de la edición prevista en 2020 a causa de la pandemia.

El Congreso, anunciado este jueves en el marco de la Conferencia de CERMI Territorios, contará a lo largo de las dos jornadas de trabajo con alrededor de un centenar de representantes del CERMI Estatal y el CERMI Extremadura junto a personas expertas en discapacidad.

Un encuentro que aspira a generar conocimiento y propuestas para proyectos futuros, al tiempo que dará visibilidad a las políticas públicas impulsadas desde Extremadura y sus administraciones locales en favor de las personas con discapacidad y sus familias, señala en nota de prensa CERMI Extremadura.

La novedad de esta primera edición en Extremadura es que contará con la participación de organizaciones del ámbito de la discapacidad portuguesa y cuyo objetivo es "conocer la realidad de las políticas en el país vecino y establecer sinergias en el marco de una cooperación ibérica en materia de discapacidad", indica en nota de prensa CERMI Extremadura.

El Congreso será patrocinado por la Diputación de Cáceres y Badajoz, la Junta de Extremadura y Fundación CB, donde habrá un homenaje dedicado a los presidentes de CERMI Extremadura, así como a Eva Pérez Bech y Óscar Moral Ortega, dirigentes del Movimiento CERMI, recientemente fallecidos.

CERMI Territorios ha abordado otros asuntos de relevancia, como el trámite parlamentario de la reforma de la legislación en materia de discapacidad y autonomía personal y dependencia.

Finalmente, la octava edición del Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, que tendrá lugar en Valencia del 24 al 26 de noviembre, ha sido promovido por la Fundación CERMI Mujeres con la colaboración del CERMI Comunidad Valenciana, bajo el lema "Mujeres valientes, mujeres sin límites".