Autismo España advierte de que persisten "desigualdades territoriales" tras 10 años de la Estrategia Española en TEA

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) - La Confederación Autismo España ha celebrado el décimo aniversario de la aprobación de la Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) con "la satisfacción de los logros alcanzados" pero ha advertido de que "persisten desigualdades territoriales en el acceso a servicios y apoyos" y que aún falta ejecutar al completo el presupuesto asignado al Plan de Acción.

Según la confederación, la Estrategia ha sido "una hoja de ruta clave" para orientar las políticas públicas hacia la igualdad de oportunidades y la participación social de las personas con autismo. Además, ha destacado que, "a lo largo de esta década, el autismo ha ganado visibilidad y reconocimiento social" y se han logrado "avances importantes en educación, acceso a la justicia, accesibilidad, atención sanitaria y detección precoz, así como en sensibilización pública y en la mejora del acceso a recursos de apoyo".

Si bien, ha advertido de que "persisten desigualdades territoriales en el acceso a servicios y apoyos, y aún falta que se termine de ejecutar al completo el presupuesto asignado al Plan de Acción, que define y estructura la Estrategia para garantizar que no se queda solo en el papel".

Además, ha urgido a avanzar en "el empleo, la coordinación sociosanitaria y el apoyo a las familias" junto con "nuevos desafíos como la accesibilidad digital y el uso seguro de los entornos online por parte de menores".

Por ello, desde Autismo España creen que este décimo aniversario "no debe ser solo una conmemoración, sino una oportunidad para renovar el compromiso colectivo" y han subrayado que "el autismo forma parte de la sociedad, y es responsabilidad de todos construir un país donde cada persona, sea cual sea su condición, tenga calidad de vida, oportunidades y participación social en igualdad de condiciones". "Porque el autismo no puede esperar", ha concluido el presidente de Autismo España, Pedro Ugarte.