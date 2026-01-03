Expertos abogan por reformar el artículo 50 de la Constitución para "ampliar la visión" de los derechos de los mayores

Expertos piden una reforma del artículo 50 de la Constitución - HELPAGE ESPAÑA

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Expertos han pedido reformar el artículo 50 de la Constitución Española ante "la necesidad de ampliar la visión de los derechos de las personas mayores", en reconocimiento tanto de sus derechos sociales, como también los civiles, políticos y su protección frente al maltrato y la discriminación por edad.

Como informa HelpAge International España, los expertos reunidos en la jornada 'Los derechos de las personas mayores como cuestión de derechos humanos', los ponentes han propuesto avanzar hacia una convención internacional vinculante sobre los derechos de las personas mayores, complementada por la reforma del artículo 50 de la Constitución Española, con el fin de "garantizar su dignidad, autonomía y plena inclusión en la sociedad", así como sus derechos fundamentales, por ejemplo, en salud, vivienda y una vida digna.

Además, los asistentes han coincidido en señalar que "los instrumentos actuales resultan insuficientes" y que "una Convención Internacional de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Personas Mayores permitiría establecer un marco conceptual, legal y de rendición de cuentas que combata la discriminación por edad y promueva un enfoque positivo del envejecimiento".

Asimimos, señalaron que el actual contexto demográfico, "caracterizado por el envejecimiento progresivo de la población", justifica una revisión del precepto constitucional, cuya redacción vigente "responde a una concepción principalmente asistencial, vinculada a la protección social y a la insuficiencia económica".

También se abordaron los retos normativos pendientes y la conveniencia de una regulación estatal integral que articule y refuerce la protección jurídica de las personas mayores.