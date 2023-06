Batet apela a la "responsabilidad" de los partidos para modificar "disminuido" de la Constitución la próxima legislatura

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha defendido la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuido" de la Carta Magna como "una cuestión de dignidad y un imperativo ético" y, en este sentido, ha llamado a la "responsabilidad" a los partidos políticos "que han impedido que saliera adelante en esta legislatura" para que la reforma pueda "culminar" en la siguiente.

Batet, que ha inaugurado este lunes la Asamblea de Representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que se ha celebrado en la Cámara baja, se ha referido con estas palabras a la reforma constitucional que impulsaron las ONG de discapacidad hace más de cinco años.

Esta modificación se intentó por primera vez en la XII legislatura, en la que se llegó a un acuerdo unánime en el Congreso para eliminar el término "disminuido" del artículo 49 de la Carta Magna y para una nueva redacción del mismo. La convocatoria de elecciones en 2019 y la consecuente disolución de las Cortes evitó su aprobación. En 2022 se inició un segundo intento, impulsando la reforma desde el Gobierno, que ha vuelto a decaer por las elecciones convocadas para el 23 de julio.

En esta ocasión, el texto se encontraba en tramitación en el Congreso, tras superar dos enmiendas a la totalidad de PP y Vox. En la actualidad acababa de terminar el plazo de enmiendas al articulado en las que se han registrado intentos de modificaciones en otros artículos de la Constitución --por parte de PNV o PDeCAT-- o intentos de limitar la reforma al término "disminuido" y no al artículo completo --como PP y Vox--.

CRÍTICAS A PP Y VOX

"Todos somos conscientes de que algunos grupos políticos han sido más responsables que otros de que esta iniciativa no saliera adelante y he de decir que las enmiendas de totalidad de PP y Vox no ayudaron a ello precisamente", ha apuntado, antes de mostrar su "pesar" porque esta iniciativa impulsada por CERMI no haya "podido culminar en esta legislatura".

Pero no ha sido la única propuesta pendiente en la que ha trabajado el Congreso. Batet ha recordado que la reforma del hemiciclo para garantizar una accesibilidad más completa al mismo es un tema que hay que "solucionar lo antes posible". De hecho, ha señalado que, tras "un proceso de estudio en el que ha participado el Real Patronato de la Discapacidad", la Cámara cuenta ya "con un informe técnico definitivo que permitirá articular una solución satisfactoria para esta necesaria adaptación del hemiciclo a las exigencias de accesibilidad del siglo XXI".

La accesibilidad del hemiciclo comenzó también en el XII Legislatura tras la entrada como diputado del portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, que sufre atrofia muscular espinal, y no puede acceder al escaño que le correspondería a su cargo, ni tampoco a la tribuna para sus intervenciones.

AVANCES

Frente a estas iniciativas pendientes, Batet ha puesto en valor el trabajo del movimiento asociativo para reclamar los derechos del colectivo y el de los poderes públicos en general, y las Cortes en particular, para sacar adelante "los principales aspectos del principio de no discriminación de las personas con discapacidad" como son "su derecho a la igualdad de oportunidades; su derecho a la accesibilidad universal; su derecho a una vida independiente y a la autonomía personal; su derecho a la atención sanitaria; y su derecho a la participación en la vida política y social".

"Lo han hecho a través de la aprobación de medidas y leyes, a través de la implementación del Derecho europeo y a través también de la ratificación de la importantísima Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006", ha declarado.

La presidenta del Congreso ha recordado que las personas con discapacidad sufrían "no hace demasiados años una estructura de poder que oprimía sus potencialidades" ya que "las ciudades, las calles, los edificios, los transportes públicos" y, en general, "la forma de organizarse la vida social, política y económica fue durante demasiado tiempo ciega a la discriminación que imponía a las personas con discapacidad".

Batet ha destacado, en este sentido, la labor de organizaciones para "transformar la percepción y el trato hacia las personas con discapacidad en el país, generando conciencia y promoviendo cambios sustanciales en busca de una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad humana".

"El CERMI lleva años poniendo de manifiesto que las limitaciones de las personas con discapacidad se encuentran en la falta de conciencia social de los obstáculos que restringen su libre desarrollo de su personalidad, que son las estructuras sociales las que imponen que las personas con discapacidad lleguen a sentirse como ciudadanos de segunda", ha apuntado.