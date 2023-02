Belarra dice que van a ser "muy firmes" con el consentimiento porque ese es "el mandato de cientos de miles de mujeres"

"Las mujeres no peleamos un cambio de nombre, peleamos porque se cambiara la mirada con los jueces que juzgan estos casos", asegura

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que su formación va a ser "muy firme" ante la reforma de la Ley de 'solo sí es sí' y ante la importancia de que el consentimiento siga en el centro del Código Penal porque ese es "el mandato de cientos de miles de mujeres".

"Vamos a trabajar para el acuerdo, pero también vamos a trabajar para que se respete el mandato de las mujeres y lo que dijeron cientos de miles de mujeres en la calle, que es que el consentimiento tiene que seguir en el centro de la ley de 'solo sí es sí' y del Código Penal", ha afirmado en declaraciones a los medios antes de participar en la presentación de la 'Estrategia estatal de desinstitucionalización, para una buena vida en la comunidad', un acto que ha tenido lugar este miércoles en la sede del Ministerio.

A su juicio, no se puede volver "al Código Penal de La Manada y a decirle a una víctima terrorizada, atemorizada, que se quedó paralizada durante la agresión, que es una víctima de segunda y que su agresor va a tener menos penas que una mujer que sí pueda mostrar una herida".

Según Belarra, en esta cuestión "está el corazón de la discrepancia política" por lo que ha reiterado que su formación va a "ser muy firme, precisamente porque ese es el mandato de cientos de miles de mujeres que salieron a la calle a decir 'Hermana, yo sí te creo'".

Preguntada sobre si estas discrepancias podrían afectar a la salud de la coalición, sobre todo en el caso de que finalmente no haya acuerdo, Belarra ha incidido en que "este es un ejemplo más" de lo que "ya se ha ido viendo toda la legislatura".

"Hay dos fuerzas políticas en este Gobierno: una fuerza política que cuando se produce una ofensiva mediática, política y judicial como la que está viviendo la ley de 'solo sí es sí', pues defiende los avances, en este caso los avances feministas, y otra fuerza que no. Y eso forma parte de la tensión que se ha ido viviendo durante toda la legislatura entre quienes queremos transformar y quienes no", ha añadido.

Por todo ello, para la ministra, en la reforma del Partido Socialista "es la violencia y la intimidación la que vuelve a ser el factor fundamental para agravar una pena y, por tanto, el centro ya no es el consentimiento, es la violencia y la intimidación de que la mujer pueda demostrar que se resistió, que tiene una herida, que cerró bien las piernas".

"Y contra eso es contra lo que se rebelaron cientos de miles de mujeres, entre las que me incluyo, que peleamos en la calle, que fuera el consentimiento, si consentiste o no, lo que esté en el centro del Código Penal y que todo eso sea considerado violación, agresión sexual", ha reiterado.

"Yo creo que es importante entender de las mujeres no peleamos un cambio de nombre, no peleamos que todo se llamara agresión sexual. Peleamos porque se cambiara la mirada con los jueces que juzgan estos casos; en este caso, el foco no puede estar en que la víctima se resistió o no se resistió, sino en si consistió o no", ha zanjado.

AVANCES "EN PERMANENTE CUESTIONAMIENTO Y DISPUTA"

Posteriormente, durante la presentación de la 'Estrategia estatal de desinstitucionalización, para una buena vida en la comunidad', ha vuelto a referirse a esta cuestión al afirmar que "todos los avances feministas y todos los avances que tienen que ver con los derechos de las mujeres están en permanente cuestionamiento y disputa". "Tenemos que ser capaces de defender los avances cuando se producen, ha apostillado.

"El ejemplo de la ley de 'sí es sí' es muy evidente, que lo que cientos de miles de mujeres que ya peleamos en la calle en el año 2018 ahora sea objeto de nuevo de cuestionamiento y se vuelva a cuestionar que es el consentimiento el que tiene que estar en el centro del Código Penal, poniendo de nuevo el foco en que tiene que ser la víctima la que demuestre si se resistió y cerró bien las piernas, esto refleja que los avances feministas siempre están en dispusta y por eso tenemos que ser conscientes con que no basta conformarnos, tenemos que seguir trabajando para que no haya ningún retroceso", ha defendido.