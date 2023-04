BNG exige "soluciones inmediatas" para tramitar las reducciones de cuota para mujeres autónomas tras la lactancia

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha denunciado, después de conocer los retrasos del Gobierno para aplicar la bonificación del 100% en la cuota de autónomas para las mujeres en situación de riesgo durante la lactancia, "la pasividad" del Ejecutivo para aplicar estas medidas.

Según la formación nacionalista, el Gobierno, a través de una respuesta a una iniciativa del BNG, argumenta que existen problemas informáticos y que esta situación mejorará a partir de julio. Pese a ello, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, exige agilidad y actuaciones inmediatas para solucionar este problema.

"Exigimos soluciones inmediatas; algunos casos llevan esperando por una solución más de dos años y el Gobierno aún pretende esperar hasta verano para solucionarlo" ha reclamado el diputado del BNG en el Congreso.

Para Rego, ésta es una medida importante "que contribuye a la conciliación de la vida laboral y familiar". "Si el problema está en el sistema informático, podría resolverse fácilmente mediante la modificación del programa informático incluyendo nuevos epígrafes", ha planteado.

En su opinión, "no es justo que no se dé una solución ágil e inmediata a las mujeres afectadas y que tengan que seguir esperando, mientras en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social no resuelven el problema y se van pasando esta cuestión entre la delegación de A Coruña y la central de Madrid", ha aseverado el diputado del BNG en el Congreso.