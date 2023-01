Bolaños espera que el PP no ponga "pretextos" para eliminar el término 'disminuido' de la Constitución

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, espera que la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, con la que se reúne este miércoles, no ponga "pretextos" para reformar el artículo 49 de la Constitución Española, con el objetivo de eliminar el término 'disminuido', y que el texto constitucional deje de ser "ofensivo para las personas con discapacidad".

"Hoy me reúno con el PP para que podamos concluir la reforma de la constitución, del artículo 49, para que nuestra Constitución tenga una terminología que no sea ofensiva para las personas con discapacidad y les garantice los derechos. "¿Quién puede oponerse a esta reforma constitucional?", ha planteado Bolaños, este miércoles, en los Desayunos Informativos de Europa Press, celebrados en el Hotel Rosewood Villa Magna.

El ministro de la Presidencia ha destacado que la Constitución Española es "muy avanzada" pero ha precisado que en este artículo 49 contiene una terminología "ofensiva" y "contraria a los estándares internacionales".

Por ello, Bolaños ha insistido en la necesidad de contar con el apoyo del principal partido de la oposición pues tienen que sumar tres quintos y "es imprescindible que el PP vote a favor".

Bolaños ha reprochado al PP que presentara una enmienda "junto a la ultraderecha que no se pierde una en todo lo que sea evitar cualquier avance social", aunque celebra que ahora "parece que ha habido un cambio de opinión".

"Yo lo celebro, voy con la mente abierta, con toda la intención de llegar a un acuerdo con el PP, que podamos modificar el artículo 49 de la Constitución porque daremos una alegría a todas las personas con discapacidad. Creo que es muy difícil decir que no a esta reforma, no lo entendería, no me gustaría escuchar ningún pretexto en la reunión para no abordar esta reforma y llevarla a cabo lo más pronto posible", ha subrayado.

ESPAÑA NO SE PUEDE PERMITIR LA POBREZA

Por otro lado, durante el acto, el ministro de la Presidencia ha destacado algunas medidas puestas en marcha por el Gobierno durante esta legislatura, entre otros, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, sobre todo, ha beneficiado a mujeres y niños en riesgo de pobreza y, en este sentido, ha manifestado que España "no se puede permitir la pobreza".

"Hemos creado el IMV, porque un país europeo en el siglo XXI, una democracia avanzada como la española no se puede permitir la pobreza, es una obligación moral de todos, por muy bien que nos vaya en la vida, con más motivo, si nos va bien, más solidarios tenemos que ser", ha ahondado.