Bustinduy afirma que tienen que bajar "drásticamente" listas y tiempos de espera de la dependencia "de manera inmediata"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). El Congreso se enfrenta hoy, entre otros asuntos, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado este miércoles que las listas y los tiempos de espera de la dependencia tienen que reducirse "drásticamente" y "de manera inmediata" tras la aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad el martes en el Congreso.

"Ayer fue un día de muchísima felicidad, fue un día extraordinario", ha expresado el ministro en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que el Pleno de la Cámara Baja diera luz verde el martes, con la abstención del PP, al texto impulsado por su departamento.

En este sentido, Pablo Bustinduy ha detallado que también "hay que mejorar la intensidad y el número de las prestaciones", así como "renegociar" los convenios y las licitaciones para subir los sueldos en el sector de los cuidados. "Esto de manera inmediata, ya. Porque el dinero se está transfiriendo desde ya", ha defendido.

Además, el ministro ha explicado que las leyes tienen que ir al Senado y volver de nuevo al Congreso, por lo que "hasta septiembre" no cree que puedan estar aprobadas definitivamente.

Bustinduy ha destacado que el cambio de modelo que supone la reforma aprobada ayer "incluye cosas que tienen que empezar a funcionar inmediatamente" como la agilización de los procesos, el derecho a la teleexistencia que pasa a ser universal, el derecho a la accesibilidad de los espacios públicos o las obras que habrá que acometer en las comunidades de vecinos cuando haya personas que requieran, por ejemplo, una rampa o un ascensor.

"Todo esto se va a empezar a ir desplegando y muchísimas otras cosas más. Se incluye un montón de medidas de nuevas prestaciones en el catálogo. Se irá desplegando. El impacto tiene que ser inmediato y tiene que ser profundo", ha enfatizado.

El ministro de Derechos Sociales ha puesto en valor que la reforma saliera adelante en la Cámara Baja "en estas circunstancias tan difíciles de la política española" y con un "amplísimo grado de consenso, algo que era muy importante" para ellos.