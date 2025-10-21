Bustinduy espera que las leyes de Dependencia y Discapacidad logren un consenso "similar" a de la ley ELA en el Congreso

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha apr - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, espera que la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, "pueda ver la luz cuanto antes y con un grado de consenso político y social similar al que dio lugar a la ley ELA".

Así lo ha indicado este martes el ministro de Derechos Sociales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha dado luz verde el Decreto-ley que dota con 500 millones de euros la ley ELA para reforzar el SAAD y atender a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades complejas, con la creación a su vez del Grado III+ de dependencia extrema.

En su intervención, Pablo Bustinduy ha destacado que la inversión estimada del Gobierno en materia de Dependencia alcanza los de 3.729 millones de euros en 2025, gracias a la aprobación este martes de 500 millones adicionales para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). "Es absolutamente esencial", ha afirmado.

La cifra de 3.729 millones de euros supone un aumento del 7,2% en términos interanuales y del 15,5% respecto a lo presupuestado en el año 2023, según ha dicho

Bustinduy ha puesto en valor también los más de 800 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales ha transferido en esta legislatura a las comunidades autónomas procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El ministro ha afirmado que el incremento presupuestario es "particularmente importante por las necesidades y tensiones crecientes" del sistema por "la evolución demográfica" y por los "cambios en las estructuras familiares". Así, ha apuntado que dichas tensiones "solo van a ir a más".

En este sentido, el ministro ha indicado que "tanto en la legislatura anterior como en esta, el Gobierno ha demostrado un compromiso sostenido con la mejora de la financiación" del sistema, que va acompañada del "necesario" cambio de modelo a través de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad. "Espero que pueda ver la luz cuanto antes y con un grado de consenso político y social similar al que dio lugar a la ley ELA", ha declarado el ministro sobre la reforma en fase de trámite parlamentario.