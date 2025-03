Calvo, ante la presencia de Ana Redondo en las dos marchas del 8M: "Mi partido no puede ser 'queer'"

MADRID 7 Mar. (EURPO PRESS) - La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, asistirá en Córdoba a la manifestación para conmemorar el 8 de marzo, pero ha asegurado "tener absolutamente claro" que si estuviese en Madrid acudiría exclusivamente a la convocada por el Movimiento Feminista de Madrid que se celebra a partir de las 18 horas. A partir de las 12 horas está convocada la manifestación organizada por la Comisión del 8M.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press al ser preguntada por la decisión de ls Ministra de Igualdad, Ana Redondo, de estar presente en las dos manifestaciones, Calvo ha asegurado desconocer los motivos por los que "lo hace", pero ha insistido en "tener una razón contundentísima" para estar presente solo en la movilización de la tarde: "El feminismo es abolicionista de la prostitución", a lo que ha añadido que su partido, el PSOE, "no puede ser 'queer'".

La exvicepresidenta del Gobierno y ex ministra de Igualdad ha puesto el foco especialmente en la prostitución y ha recordado que para las faministas "es una esclavitud inmensa que se ha arrastrado a lo largo de la historia". "Los datos cantan clamorosamente, la mayoría de las mujeres están en prostitución por probreza y la sexualidad no puede ser una compraventa", ha añadido.

Asimismo, se ha referido al debate sobre la transexualidad y ha insistido en que el "sexo biólogico es el que existe y determina mucho y eso de que no exite, no importa y no determina vale si la tierra es plana vale y, como han dicho en los carnavales de Cádiz, que pongan una baranda para que no se caiga la gente al otro lado del terraplanismo".

Ha expresado, no obstante, tener "mucho respeto" por las personas transexuales y por las personas "que han tenido muchas dificultades para encajar con su cuerpo", pero "de ahí a decir que lo que importa es el género en el que uno se siente, lo que dicen las feministas es que el género es la cárcel en la que han metido a las mujeres y a los hombres".

Al ser preguntada por el caso de Carla Sofía Gascón, que se define como mujer después de haber transicionado, Calvo ha evitado referirse a "casos concretos". "Desconoco los términos de su vida privada y respeto lo que cada uno haga con ella, pero ella misma ha contado como ha sido vida", ha concluido.

En cuanto a José Luis Ábalos, de quien fue compañera en el Gobierno de Pedro Sánchez, y sus relaciones con una prostituta, la presidenta del Consejo de Estado ha vuelto a decir que desconocía la vida privada del exministro, pero ha recordado el acuerdo alcanzado en el 41º Congreso federal del PSOE para expulsar a militantes que recurrieren a la contratación de mujeres prostitutas.

"Fuimos muy contundentes para hacer absolutamente incompatible, cuando se pudiera acreditar, estar en eso y estar en nuestro partido y fuimos las feministas quienes dijimos que si somos abolicionistas no es buena idea tener a compañeros usando la prostitución", ha argumentado.

PARTIDOS QUE "PENSABAN QUE FUNDABAN EL FEMINISMO"

En cuanto a la reacción de Podemos y Sumar tras las denuncias por presuntas agresiones sexuales contra sus exdirigentes, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, ha recordado que el "feminismo tienen más de 200 años y algún partido se pensaba que lo fundaban ellos el mismo día que llegaron". "Hay tanta gente inaugurando España por las mañanas que nada te extraña", ha añadido con ironía.

En su opinión, casos como el de Monedero y Errejón dan "la razón a las feministas que están en contra del patriarcado". "Esto no tiene distinción de colores, la distinción es para cada uno de los hombres y para una sociedad sexista que no entiende que las mujeres son un proyecto de vida independiente, libre, digno y exactamente igual que el suyo", ha añadido. "Por eso", en su opinión, "el feminismo nunca se ha organizado a modo de partido".