Archivo - Unas personas duermen en la calle. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi dos de cada tres personas sin hogar en España han sufrido violencia por aporofobia en el último año, según el 'Informe HATEnto 2026: No son casos aislados', elaborado por el Observatorio de Delitos de Odio contra las personas en situación de sinhogarismo, HATEnto, de Hogar Sí, y el Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas (CIDH Diversitas) de la Universidad de Salamanca.

El estudio, que recoge las experiencias de 144 personas sin hogar entre abril y julio de 2026, revela que el 64,3% de los entrevistados afirma haber experimentado incidentes o delitos de odio, incluyendo insultos (58,9%), agresiones físicas (37,8%), amenazas (35,6%), acoso (32,2%), agresiones sexuales (10%) o negación de ayuda (24,4%).

De ellos, el 74,1% dice haber sufrido este tipo de situaciones dos o más veces en el último año y un 46,2% afirma haberlo sufrido tres o más veces.

Asimismo, la investigación revela que el 43% asegura haber recibido un trato peor por encontrarse en situación de sinhogarismo y el 44,4% afirma haber sentido que se les ha denegado el acceso a espacios públicos por este motivo.

Además, seis de cada diez consideran que la discriminación y aporofobia asociada al sinhogarismo es una barrera para salir de esta situación. Al mismo tiempo, el 63,9% afirma que estas experiencias han afectado "bastante" o "mucho" a su vida cotidiana y el 65,4% señala haber sufrido consecuencias emocionales.

Por otro lado, el documento pone de manifiesto que el 60,9% de las personas que sufrieron una agresión o situación de discriminación no pidió ayuda, el 24% de ellos porque consideran que hacerlo no serviría de nada o porque no confiaban en las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado o justicia; y el 22,5% por miedo a represalias o revictimización.

Además, el estudio revela que aunque muchas agresiones se producen en presencia de otras personas (59,3%), el 60,8% de los testigos no intervino cuando ocurrieron los hechos.

El informe se presenta once años después de la primera investigación del Observatorio HATEnto, en un contexto en el que, según Hogar Sí, aunque la protección normativa frente a la aporofobia ha experimentado "avances significativos", todavía "permanece profundamente invisibilizada".

En concreto, la entidad recuerda la incorporación de la aporofobia al artículo 22.4 del Código Penal en 2021 y la aprobación de la Ley para la igualdad de trato y la no discriminación, pero insiste en que los datos reflejan que "la violencia y la discriminación contra las personas en situación de sinhogarismo siguen sin ser hechos aislados".

"Los resultados reflejan una realidad persistente y profundamente preocupante: en 2026 el 64% de las personas encuestadas afirma haber sufrido algún incidente o delito de odio por su situación de sinhogarismo. La aporofobia sigue alejando a miles de personas de una vida digna. Garantizar sus derechos es esencial para combatir esta discriminación", ha declarado el director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol.

Por su parte, la presidenta de Hogar Sí, Marian Juste, ha insistido en la necesidad de "reforzar la prevención, mejorar los sistemas de protección, garantizar el acceso efectivo a derechos y promover respuestas institucionales capaces de detectar y atender estas situaciones de forma adecuada". "Porque acabar con el sinhogarismo, además de con vivienda digna y estable, también implica acabar con las violencias y discriminaciones que impiden a muchas personas desarrollar un proyecto de vida digno", ha zanjado.