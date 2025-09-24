Archivo - Un dispositivo para el control telemático de medidas y penas de alejamiento. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

CCOO exige una investigación sobre los fallos en las pulseras antimaltrato y la "depuración de responsabilidades"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha exigido una investigación a fondo del funcionamiento del sistema de pulseras antimaltrato del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), así como su "subsanación inmediata y la correspondiente depuración de responsabilidades", tras haber conocido que efectivamente se han producido fallos en el sistema, tal y como ya se señaló en la Memoria General de la Fiscalía correspondiente al año 2024.

Para el sindicato, "estos errores no son admisibles bajo ninguna circunstancia". "Hablamos de dispositivos que se colocan a agresores acusados de violencia machista y con órdenes de alejamiento, por lo que su geolocalización precisa y constante resulta fundamental para la seguridad de las mujeres", ha argumentado CCOO.

Asimismo, consideran "vital" garantizar que estas pulseras cuentan con los sistemas de seguridad adecuados para evitar cualquier manipulación por parte de los agresores, de manera que permitan detectar un quebrantamiento de las órdenes de alejamiento y alertar tanto a las mujeres como a las autoridades.

Además de la investigación y más allá de la revisión de la licitación y del cumplimiento de los contratos vigentes, CCOO reclama que el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) "se constituya como un servicio de atención cien por cien público, ofreciendo seguridad y estabilidad tanto a las personas trabajadoras que vigilan el sistema como a las personas las que atienden".

"Es preciso actuar de forma contundente para desterrar cualquier duda y reafirmar la confianza de las mujeres y del conjunto de la sociedad en todo el sistema de protección a las víctimas de violencia de género, garantizando el funcionamiento de un sistema eficaz para la seguridad de las mujeres y el control de sus agresores.