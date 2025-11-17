CCOO quiere crear "círculos de seguridad" en trabajos ante violencia machista y pide a entornos acallar rumores

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) quiere crear "círculos de seguridad" en los centros de trabajo ante violencias machistas y pide a entornos actuar frente a rumores, según se desprende de la 'Guía sindical de recursos y derechos contra la violencia de género y las violencias sexuales', presentada este lunes.

Asimismo, en el documento, CCOO destaca que las víctimas de violencia de género enfrentan "dificultades" para denunciar o salir de su situación "debido a sentimientos de dependencia, temor a represalias, y baja autoestima, lo que puede agravar su situación emocional".

"Los rumores sobre la situación lejos de ayudar les van a perjudicar. Por ello, debemos tender a acallar los rumores en el centro de trabajo, concienciar al resto de la plantilla sobre este delito y en lugar de difundir la sospecha actuar con discreción, respeto y apoyo a la víctima", indica.

Según ha explicado la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, Carolina Vidal, en la rueda de prensa de presentación de la guía, el documento busca dotar a los delegados de herramientas informativas para que puedan actuar cuando tengan constancia de un caso de violencia machista en el centro laboral.

Asimismo, CCOO recomienda a los trabajadores tratar de crear un "círculo de seguridad" para que la mujer que sea víctima de violencia de género esté protegida mientras se encuentre en el centro de trabajo.

Igualmente, Vidal ha apuntado que, aparte de las recomendaciones y consejos para los delegados, la guía pretende acompañar a las mujeres que sufren violencia y que en un determinado momento lo cuentan a los compañeros. "Queremos convertirnos en referentes directos contra la violencia en los entornos laborales", ha recalcado.

En esta misma línea, ha hecho un "especial llamamiento" a la necesidad de que se acredite a las mujeres víctimas de violencia sexual en entornos laborales como víctimas de violencia machista, tal y como recoge la ley del 'solo sí es sí'. Precisamente el Ministerio de Igualdad abordará esta cuestión con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial.

"Estamos tardando para que esas mujeres que sufren violencia sexual tengan esa acreditación que las considere víctimas de violencia machista, entre otras cosas", ha asegurado Vidal para añadir que "llega tarde".

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha expuesto que, en este momento, existen 20.000 planes de igualdad en empresas en vigor, que ha tildado de "elementos muy importantes". Desde el sindicato han añadido que hay 32.000 empresas obligadas a tener estos planes. No obstante, han matizado que de los 12.000 que faltan, algunos se están negociando.

Sordo también se ha referido a la prostitución como un "elemento de violencia contra las mujeres" y ha dicho que se trata de "una práctica que hay que desterrar de una sociedad sana".

SORDO ACUSA A AYUSO DE "VIOLENCIA INSTITUCIONAL"

En cuanto al aborto, ha dicho que "es un elemento que puede conllevar también elementos de violencia estructural y de violencia institucional incluso contra las mujeres". Así, ha hecho alusión a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, invitando a las mujeres a abortar "en otro lado".

"Lo que está promoviendo es un ejercicio de violencia institucional contra un derecho que tienen las mujeres, que es a decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad. Y esto es mucho más grave de lo que parece y sobre todo es mucho menos anecdótico de lo que parece", ha indicado Sordo.

Sordo ha mostrado "preocupación" porque, a su juicio, una de las "grandes batallas políticas" que están por venir "tienen que ver con un cuestionamiento de los derechos reproductivos y de igualdad de las mujeres". "La defensa de la familia no pasa por limitar los derechos de igualdad de las mujeres", ha subrayado.

Además, ha pedido al PP que no lleve a cabo con la "extrema derecha" ningún acuerdo para "rebajar o para destruir las políticas de igualdad". "Y que nadie compre mercancía averiada", ha agregado.

Por otro lado, Vidal ha presentado la campaña del sindicato con el lema 'Nos toca', con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 noviembre.

"No se trata solo y exclusivamente de poner el foco en las mujeres y las víctimas. Sabemos que las mujeres denunciamos sobre cualquier violencia, no cuando queremos, sino cuando podemos. Sabemos que la implicación de los entornos es absolutamente fundamental para erradicar las violencias machistas. Por eso nos toca desde ya poner freno y actuar frente a la violencia", ha asegurado Vidal.

FALLOS EN LAS PULSERAS PARA MALTRATADORES

Por último, sobre los fallos en las pulseras para maltratadores, Vidal ha exigido al Ministerio de Igualdad que exija "las responsabilidades que tenga que exigir" y "que tome las medidas jurídicas desde el ámbito administrativo que pueda tomar para que esto no se vuelva a repetir".

"No puede haber una tercera vez. Nosotras sí que agradecemos la responsabilidad, agradecemos la sinceridad para reconocer que hay errores, pero, desde luego, no es posible sostener que pueda haber una tercera vez", ha subrayado. Además, ha afirmado que "bajo ningún concepto la vida de las mujeres puede estar en manos de la gestión de una empresa privada".