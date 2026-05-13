CEOMA colabora en el desarrollo de una IA para el acompañamiento y apoyo emocional de las personas mayores

Una mujer mayor utilizando una tablet. - CEOMA

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha colaborado en el proceso de cocreación de AMY, una asistente de Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por IBH (Inteligencia para el Bienestar Humano) para el acompañamiento y apoyo emocional de las personas mayores en el hogar.

Según ha informado CEOMA en un comunicado, en el desarrollo de esta herramienta han participado activamente personas mayores, aportando su visión, experiencias y necesidades reales para garantizar una herramienta "centrada en la persona, orientada al acompañamiento emocional y al fomento de la autonomía".

Entre los reconocimientos que ha obtenido 'AMY', se encuentran la certificación UNE-EN/IEC 42001:2023, centrada en los sistemas de gestión de inteligencia artificial; la ISO/IEC 38507:2022, vinculada a la gobernanza y uso ético de la IA; y el Esquema Nacional de Seguridad, marco regulado en España para garantizar la adecuada protección de la información y de los servicios digitales.

Desde CEOMA insisten en que cualquier avance tecnológico orientado a las personas mayores debe desarrollarse "con garantías de seguridad, transparencia y respeto a la dignidad de la persona, contribuyendo además a favorecer su autonomía y bienestar emocional".

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha señalado que "resulta importante que la tecnología pueda ponerse al servicio de las necesidades reales de las personas mayores, especialmente en ámbitos relacionados con el acompañamiento, el bienestar emocional y la autonomía personal".

Por su parte, el CEO de IBH, José María Pujol, ha explicado que en "proyectos como AMY no basta con innovar" sino que "también hay que demostrar que la innovación se desarrolla bajo criterios sólidos de seguridad, gobernanza y responsabilidad".