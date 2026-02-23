El CERMI pide a la DGT "alternativas" a la V16 para conductores con movilidad reducida o acondroplasia

Archivo - Baliza V16 de emergencia para vehículos, a 21 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La baliza V16 conectada será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías o situaciones de emergencia en carretera, en sustitución de l - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que adapte la regulación del dispositivo de preseñalización de averías o emergencias V16 para "evitar situaciones de discriminación" hacia conductores con discapacidad física que no pueden colocar por sí mismos la baliza luminosa en el techo del vehículo.

Según ha informado este lunes, el CERMI pide a la DGT que prevea expresamente "una excepción para conductores con discapacidad física que no puedan colocar el dispositivo en el techo del vehículo por sí mismo".

Al mismo tiempo, la entidad reclama que se regulen modos alternativos de ubicación segura y visible del dispositivo V16 en estos casos, así como que se incorporen estas previsiones en las instrucciones, reglamentos o disposiciones técnicas que desarrollan la obligatoriedad del sistema.

Para ello, la organización ha remitido un escrito dirigido al director general de Tráfico, Pere Navarro, a quien ha trasladado su "preocupación" ante la obligatoriedad del dispositivo desde el pasado 1 de enero y su colocación en el punto más alto posible del vehículo, habitualmente el techo.

"Existen personas con movilidad reducida, usuarias de silla de ruedas o de talla baja --como en el caso de personas con acondroplasia-- que, cuando viajan solas, pueden encontrarse en una situación de imposibilidad material para instalar la baliza en el lugar exigido por la norma", ha explicado.

"FÍSICAMENTE IMPOSIBLE"

En este sentido, el CERMI ha añadido que en estos supuestos el cumplimiento de la obligación reglamentaria "no resulta simplemente dificultoso, sino físicamente imposible, lo que podría derivar en la imposición de sanciones administrativas por una causa directamente vinculada a la discapacidad de la persona conductora".

"Esta circunstancia podría constituir un supuesto de discriminación indirecta si no se contemplan excepciones o alternativas razonables", ha manifestado.

A su juicio, "una adaptación normativa de este alcance no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida, y sí garantiza el respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación, así como la realización de ajustes razonables".