El CERMI sobre la reforma del seguro de accidentes de tráfico: "Avanza en la garantía de una reparación más justa"

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebra una conferencia virtual titulada Refuerzo a la protección de las víctimas: Claves de la última reforma del seguro de accidentes de circulación (Ley 5/2025, de 24 de julio). - CERMI

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que la última reforma del seguro de accidentes de circulación incluye medidas que "avanzan en la garantía de una reparación más justa y adaptada a las necesidades reales de las personas que adquieren una discapacidad como consecuencia de un accidente de tráfico".

No obstante, el CERMI vuelve a subrayar que "los derechos de las personas con discapacidad deben ser considerados de manera prioritaria en cualquier normativa relacionada con la seguridad vial y la protección de víctimas, avanzando hacia una sociedad más inclusiva, justa y reparadora".

Así lo defiende la organización tras celebrar una conferencia virtual titulada 'Refuerzo a la protección de las víctimas: Claves de la última reforma del seguro de accidentes de circulación (Ley 5/2025, de 24 de julio)', impartida por José Pérez Tirado, abogado experto y miembro de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración.

Durante su intervención, el presidente de la entidad, Luis Cayo Pérez Bueno, subrayaba el interés del CERMI en garantizar un seguimiento "riguroso" de la aplicación práctica de esta reforma legal, para que "sus efectos se traduzcan en una protección más sólida y en una reparación integral para las personas con discapacidad víctimas de accidentes de circulación".

Para el CERMI, la reforma de la normativa sobre el seguro de siniestros viales "refuerza los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico, en particular aquellas que adquieren una discapacidad como consecuencia de estos, y de sus familias".

MEDIDAS "CLAVE"

En su exposición, Pérez Tirado ha destacado medidas "clave" como la ampliación del reconocimiento de personas perjudicadas, la mejora en la valoración del daño psíquico en familiares de grandes lesionados, la garantía de informes médicos periciales para asegurar indemnizaciones justas, la actualización automática de cuantías indemnizatorias, así como un mayor reconocimiento económico a la necesidad de apoyos humanos, productos de apoyo y adaptaciones de vivienda.

Finalmente, entre las novedades "más relevantes" de la Ley 5/2025 el CERMI destaca la creación de nuevas tablas de indemnización que contemplan situaciones específicas de personas con discapacidad, el incremento de las cuantías ligadas a la ayuda de tercera persona, la incorporación de gastos de asistencia sanitaria futura, rehabilitación y adecuación de la vivienda, y la consideración de los daños psíquicos y morales tanto en las víctimas como en sus familiares más directos.