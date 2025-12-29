Niñas y adolescentes con discapacidad serán comisarias de una exposición sobre derechos de mujeres que impulsa CERMI

Archivo - Niños, jóvenes, adolescentes, alumnos. - JCCM - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CERMI impulsará este 2026 una exposición itinerante sobre los derechos de las niñas con discapacidad y precisamente serán las jóvenes españolas las comisarias del proyecto.

La muestra recorrerá los centros educativos de las integrantes del Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia de Fundación CERMI. Así, centros de educación primaria, secundaria, institutos, centros públicos, concertados, privados y también de educación especial podrán acoger la exposición.

La entidad explica que está concebida con "vocación comunitaria" y se abrirá a la participación de la comunidad educativa y del entorno social de cada centro, comenzando su itinerancia en el colegio Tres Olivos, en Madrid.

Esta es una de las decisiones que se ha tomado durante la celebración de la segunda reunión del Consejo este sábado, cuando se repasó el trabajo desarrollado desde su reunión constitutiva y se avanzó en la definición de nuevas líneas de acción para 2026, en un espacio de reflexión colectiva protagonizado por las propias niñas y adolescentes con discapacidad.

Uno de los ejes centrales de la reunión, explica la Fundación, fue el análisis del artículo 7 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dedicado a los derechos de los niños con discapacidad.

Esta reflexión se enmarca en la conmemoración del 20 aniversario de la Convención y servirá de base para varias iniciativas que la Fundación desarrollará el próximo año, añaden.

Asimismo, el Consejo acordó promover un programa de voluntariado infantil y juvenil de la Fundación CERMI Mujeres, orientado a fomentar la participación de niñas y adolescentes con discapacidad, así como de su entorno cercano, en las actividades de la entidad, con especial atención a las iniciativas vinculadas a la Escuela de Niñas de la Fundación. Este programa se pondrá en marcha a lo largo de 2026.