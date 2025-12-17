El CES propone "mejoras" a la Autoridad de Igualdad de Trato como un buzón digital para garantizar anonimato de víctimas

Archivo - El presidente del CES, Antón Costas. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El Consejo Económico y Social de España (CES) ha valorado "positivamente" la iniciativa por parte del Gobierno de regulación del Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, y ha propuesto algunas "mejoras" como un "buzón digital" de quejas para víctimas que garantice el anonimato o marcos de "evaluación algorítmica" para detectar "sesgos".

Así lo indica el CES en un dictamen solicitado por el Ministerio de Igualdad y aprobado este miércoles, sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el CES entiende que la regulación contenida en el proyecto "reúne, en términos generales, los elementos necesarios para articular un organismo de esta naturaleza. Si bien, considera que el texto es "susceptible de determinadas mejoras".

Entre otras, el CES aconseja que la Autoridad cuente con "marcos técnicos de evaluación algorítmica" que le sirvan "de apoyo en la detección de sesgos que pudieran derivar en situaciones de discriminación". En este sentido, considera que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) podría jugar un "importante papel de apoyo a la Autoridad".

Asimismo, llama la atención sobre la oportunidad de que se creen, mecanismos seguros de presentación y tramitación de quejas o reclamaciones que garanticen la necesaria asistencia a las víctimas de discriminación.

"Tales mecanismos podrían adoptar la forma, a modo de ejemplo, de un buzón digital accesible que permita el anonimato y ofrezca acompañamiento virtual a las personas usuarias, en línea con los instrumentos análogos que ya existen en otros organismos", propone.

También pide que la Autoridad disponga de indicadores que le permitan hacer un seguimiento y evaluación de la independencia de funcionamiento, la accesibilidad o la eficacia de la Autoridad.

"La importancia de mantener la plena autonomía en su desempeño sugiere, en todo caso, la necesidad de aplicar un sistema de evaluación externo que dé cuenta de su cumplimiento en aras de garantizar la calidad de los servicios de prevención, promoción, asistencia y orientación atribuidos a la Autoridad", propone.

Además, sobre el régimen de financiación y presupuestario, el CES cree que asegurar en los Presupuestos Generales del Estado "un nivel suficiente" de recursos económicos de la Autoridad "reforzaría su autonomía financiera, reduciendo la dependencia de otros órganos administrativos".

"Esta previsión contribuiría, además, a dotar de mayor estabilidad y previsibilidad a los recursos disponibles, facilitando una planificación adecuada y la continuidad de las actuaciones de la Autoridad", añade.

En cuanto a las funciones de la Autoridad, el CES llama la atención sobre la importancia de la prevención de la discriminación y de la promoción de la igualdad de trato, y aconseja "reordenar las funciones recogidas en el artículo 4 del Proyecto situando en un lugar preeminente todo lo relativo a las actividades preventivas".

Asimismo, recomienda revisar el texto para garantizar "un lenguaje claro, inclusivo y accesible" acorde con los principios de buena regulación contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como con el procedimiento de elaboración de normas establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

También sugiere que la Autoridad publique indicadores de impacto en materia de igualdad de trato y no discriminación en coordinación con los órganos de la Administración General del Estado competentes en materia estadística, y que recoja, en su informe anual, mediciones relativas a casos resueltos, medidas adoptadas, cambios normativos impulsados o grado de satisfacción de las víctimas, entre otros.

Igualmente, el CES recomienda que la Autoridad publique "una recopilación de la doctrina jurisprudencial que, por su relevancia y alcance, contribuya a fortalecer con carácter general el marco de protección de la igualdad, a modo de observatorio de los avances que se registren en este terreno".

Finalmente, sobre la coordinación interinstitucional, estima aconsejable que la Autoridad promueva la adopción de protocolos conjuntos de coordinación con otros organismos competentes en materia de igualdad con el fin de evitar duplicidades y optimizar recursos.