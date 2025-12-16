Bajan un 40,4% las llegadas irregulares de migrantes a España en 2025, con 35.935 entradas

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS

Un total de 35.935 migrantes han llegado a España de forma irregular este año por vía marítima y terrestre, lo que supone un 40,4% menos que las entradas que se produjeron hasta el 15 de diciembre el año pasado.

Así se desprende del informe sobre inmigración irregular publicado este martes por el Ministerio del Interior y recogido por Europa Press. En concreto, revela que 35.935 migrantes han llegado a España de forma irregular por vía marítima y terrestre en lo que va de 2025, lo que supone un 40,4% menos que en el mismo periodo del 2024, cuando arribaron 60.311.

En este sentido, revela que, desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre, por vía marítima han llegado este año a España 32.212 migrantes, un 44,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 57.833 llegadas. Este año han arribado en 1.209 embarcaciones, 518 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 14.627 migrantes a la Península (7.332) - y Baleares (7.295), lo que supone un 4,1% más que en el mismo periodo de 2024, cuando llegaron 14.047. En este caso han llegado en 939 embarcaciones, 130 menos que las del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 983 menos de los que entraron de forma irregular hasta el 15 de diciembre del año pasado, lo que supone el 11,8% menos. Han arribado en 539 embarcaciones, 188 menos que en 2024.

Mientras, a Baleares han arribado 1.563 migrantes más que en el mismo periodo del 2024, lo que equivale a un 27,3% más. Han llegado a bordo de 400 embarcaciones, 58 más que en 2024.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 17.555 migrantes, un 59,9% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2024 (43.737). Este año han llegado a bordo de 259 embarcaciones, un 59,7% menos que en 2024, con 643.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 3.723 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 50,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 3.396 migrantes, 1.010 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 327, 235 más que en 2024.

Finalmente, por vía marítima han arribado cinco migrantes de forma irregular a Ceuta, frente a los 28 del año pasado (un 82,1% menos) y 25 a Melilla, frente a los 21 del mismo periodo de 2024 (un 19% más).