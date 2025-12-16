La campaña 'España, haz tu magia' busca familias a 17.000 niños y niñas que viven en centros de acogida

Archivo - Imagen de la campaña 'España, haz tu magia' de ASEAF. - ASEAF - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) ha lanzado este martes la campaña 'España, haz tu magia' para encontrar familia a los 17.000 niños, niñas y adolescentes que viven en centros de acogida en el país.

La campaña se ha presentado en un evento conducido por la presentadora Angie Rigueiro y ha contado con la actuación del mago Jorge Luengo, y con la intervención de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En el spot de la campaña varios niños se preguntan cómo es posible que España sea líder mundial en donación de órganos y en donación de sangre, y que, sin embargo "duplique la media mundial de menores viviendo en centros de acogida".

La directora de ASEAF, Helena Escalada, ha explicado que este martes termina la campaña 'Puertas que abren historias', gracias a la cual han conseguido que 578 familias hayan "dado el paso" este año para hacerse acogedoras. Si bien, ha lamentado que todavía hay desconocimiento.

Por ello, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva campaña 'Haz tu magia', Escalada ha propuesto a aquellas familias que se lo están planteando que entren en 'acogedoras.org' y conozcan a otras familias de acogida para resolver sus "preguntas" y vencer sus "miedos" porque "muchas veces son mitos". "Que se sienten con alguien que ha acogido, vale la pena", ha subrayado.

Por su parte, la directora de proyectos de la Fundación Nemesio Diez, María Satrústegui, ha destacado que el acogimiento familiar "cada vez tiene más presencia" y ha deseado que un día "no hagan falta los centros resienciales" porque todos los niños tengan una familia. "Ojalá tuvieramos que cerrarlos", ha subrayado.

"NO HAY QUE DAR LAS GRACIAS. TENER PADRES ES UN DERECHO"

Durante el acto, los asistentes han escuchado algunos testimonios como el de Rocío, que ha tenido cuatro menores de acogida y se define como una "enganchada del acogimiento", y su hija Verónica, a la que acogió cuando era un bebé de 16 meses, y que le ha dado las gracias. "No hay que dar las gracias porque tener una madre y un padre es un derecho", ha subrayado Rocío.

Mientras, Jiead, de 21 años, ha contado cómo antes de tener una familia sentía una "falta de pertenencia e inseguridad" y ha subrayado que para acoger solo hace falta "voluntad". "Es un proceso muy duro, afrontar una mochila muy grande que lleva cada niño pero desde el cariño y la voluntad, validando los sentimientos, se puede conseguir un vínculo precioso y dar una oportunidad nueva", ha destacado.

Por su parte, Nuria, una de las niñas protagonistas del spot de la campaña ha explicado que se presentó al casting porque conocía la situación de los niños y niñas tutelados ya que su madre, Diana, trabaja en un centro de menores. "Hoy en día no son como los orfanatos de hace 60 años ni mucho menos, intentamos que cada día parezca más una familia", ha precisado Diana. Si bien, ha añadido que esos pequeños necesitan "un referente de verdad" no trabajadores "por turnos".

COMPROMISO SOCIAL

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado que el sistema de acogimiento de menores se sostiene en España "en gran medida gracias al compromiso social" pero ha advertido de que no puede descansar en la "excepcionalidad" ni en la "sobrecarga" de las familias y de los equipos profesionales.

"Un Estado que se toma en serio los derechos de la infancia no puede descansar en la excepcionalidad ni en la sobrecarga constante de familias y de equipos profesionales, no puede ser", ha subrayado Rego.

En este sentido, ha asegurado que desde su Ministerio están trabajando para "que los derechos de la infancia no dependan de excepciones ni dependan de esfuerzos individuales extraordinarios, ni tampoco de sorteos territoriales".

Por ello, ha indicado que, en los próximos meses, llevarán al Consejo de Ministros el Real Decreto de Acogimiento y Protección para "reforzar el sistema desde una lógica de derechos, de calidad del cuidado y de corresponsabilidad institucional".