Archivo - La presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ, Esther Rojo, durante una entrevista a Europa Press, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido sus XXI premios anuales a las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y a los Equipos Mujer-Menor (EMUME) y Equipos VioGén de la Guardia Civil.

Según ha informado el Observatorio, el galardón a la institución ha correspondido en esta edición a las unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil al entender que la respuesta institucional frente a la violencia de género "no puede limitarse a las leyes, protocolos o herramientas de coordinación".

Por el contrario, ha indicado que la respuesta "descansa, de manera decisiva, en profesionales capaces de comprender la complejidad de esta violencia, investigar los hechos, identificar las necesidades de protección y mantener una intervención especializada en el tiempo".

De la misma manera, ha recordado que, en las últimas décadas, se han desarrollado medidas y mecanismos de coordinación "fundamentales" en la lucha contra este tipo de violencia. "Sin embargo, son las unidades y profesionales especializados que actúan sobre el terreno los que dan sentido y contenido a esas herramientas mediante actuaciones concretas de investigación, prevención, protección y acompañamiento en cada caso", ha agregado.

Asimismo, ha recalcado que estos profesionales realizan diariamente una labor que "rara vez" trasciende: "escuchar a una mujer en un momento de especial vulnerabilidad, investigar hechos de enorme complejidad personal y familiar, identificar factores de riesgo, procurar que una medida de protección sea efectiva y mantener el seguimiento cuando desaparece la atención mediática".

"Esa tarea requiere la experiencia investigadora, la proximidad y el compromiso de profesionales que trabajan cada día en ciudades, municipios y núcleos rurales", ha subrayado el Observatorio.

La UFAM de la Policía Nacional dispone de 173 unidades territoriales y más de 1.500 profesionales especializados con presencia en las comisarías. En la Guardia Civil, los EMUME se integran en 274 puntos de atención especializada, con más de 1.500 agentes formados específicamente en la atención a víctimas vulnerables. Esta red se complementa con los Equipos VioGén y con el despliegue de las unidades territoriales de seguridad ciudadana.

PROYECTO SOCIAL 'EL LATIDO DE LAS MARIPOSAS'

Mientras, en la categoría de 'persona física', el galardón ha recaído este año en el proyecto social y coeducativo 'El latido de las mariposas depende de nuestra actitud', una iniciativa de "concienciación, prevención y transformación social" impulsada por Itziar Prats Fernández e Isabel Gallardo Sánchez después de que la expareja de la primera asesinara a sus hijas, Nerea y Martina, de 6 y 2 años de edad, el 25 de septiembre de 2018.

"El proyecto no solo da visibilidad a la violencia vicaria como una de las formas más crueles de la violencia de género, sino que tiene la virtud de transformar el dolor absoluto que esta causa en un motor de cambio colectivo", ha subrayado el Observatorio.

Del mismo modo, ha expuesto que, a través de la educación y la pedagogía de los buenos tratos, y utilizando la metáfora del efecto mariposa, buscan movilizar a la ciudadanía, escuelas (desde guarderías hasta universidades) e instituciones frente a la violencia machista. "Y siempre promoviendo la empatía, el lenguaje no violento y la igualdad", ha destacado.

La decisión ha sido adoptada por los representantes de las instituciones que integran el Observatorio, que además han decidido otorgar la mención especial 'Soledad Cazorla' a las Comisiones de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, con especial reconocimiento a las eurodiputadas Frances Fitzgerald y Evin Incir, por su "decisiva contribución" a la elaboración y aprobación de la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

El Observatorio está integrado por el Consejo General del Poder Judicial, que ostenta la Presidencia; el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el Ministerio de Igualdad; el Ministerio del Interior; la Fiscalía General del Estado; las Comunidades Autónomas con competencias trasferidas en materia de justicia, a través de turnos rotatorios anuales (en este ejercicio le corresponde a Aragón); el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.