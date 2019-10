La comedia 'Abuelos' denuncia la situación laboral de los mayores de 50 años

Actualizado 07/10/2019 18:51:15 CET

Los actores Roberto Álvarez, Carlos Iglesias y Ramón Barea durante una entrevista con Europa Press con motivo del estreno, el 11 de octubre, de 'Abuelos', de Santiago Requejo. - EONE

Carlos Iglesias, Roberto Álvarez y Ramón Barea protagonizan esta comedia, que se estrena en cines el 11 de octubre

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Santiago Requejo ha lamentado que los medios de comunicación solo denuncien la situación laboral de los jóvenes "tan preparados y con cantidad de carreras" que tienen que irse de España "a buscarse la vida" y no presten atención al millón de personas mayores de 50 años, consideradas "abuelos laborales", que se encuentran en el paro y, a su juicio, tienen más complicado encontrar trabajo.

Así lo ha expresado en una entrevista con Europa Press con motivo del estreno de 'Abuelos', su ópera prima, una comedia que verá la luz el 11 de octubre y cuenta la historia de Isidro (Carlos Iglesias), Arturo (Roberto Álvarez) y Desiderio (Ramón Barea), tres amigos que se embarcan en el proyecto de montar una guardería, a pesar de su edad y de las dificultades que les presenta el nuevo mundo laboral.

"Me parecía bonito hacer una historia centrada en las personas de más de 50 años que se han visto excluidas del mundo laboral porque los medios no hablan de ellos y el cine tiene la oportunidad de traer historias que están más escondidas", ha subrayado.

A pesar de que admite que la situación para los jóvenes "es difícil" porque se les pide una experiencia "imposible de tener", considera que para una persona mayor de 50 años es más complicado y tilda de "incongruente" la actitud de las empresas que "piden experiencia cuando eres joven" y "despiden a sus trabajadores con 50 años con toda la experiencia adquirida".

En este sentido, el actor Ramón Barea sostiene que existe una "sobreestimación" de los jóvenes y de sus problemas de acceso al mundo laboral y que "se está perdiendo" la perspectiva del resto de gente que tiene experiencia y está sin trabajo, por lo que ha destacado la necesidad de "recolocar" los lugares y objetivos de cada colectivo en la sociedad.

"Los jóvenes tienen una dificultad y un conflicto evidente porque han estudiado carreras y másters y están en paro o sirviendo en un trabajo menor que para el que se han formado, pero nos están haciendo creer que el futuro está solo en los jóvenes emprendedores y en realidad está en la gente de 20 años, de 30, de 40 y de 50 porque el futuro es de todos", ha apostillado.

Por su parte, Roberto Álvarez ha señalado que "la sociedad está muy mal construida" porque "aparta del mercado laboral" a las personas mayores de 45 años y fomenta que los jóvenes acepten trabajos "en los que cobran poco". "No se puede hablar de jóvenes o de mayores, sino de una sociedad mal construida e ineficiente", ha destacado.

Álvarez opina, además, que la manera en la que está orientado el mundo laboral es "una porquería" porque, a su juicio, las empresas "no tienen la más mínima vocación de cambiar" y ha abogado por obligarlas a crear, "desde el gobierno", una responsabilidad social "que tenga en el centro al empleado".

"Sentirse útil es muy importante a cualquier edad y cuando eso te falta se dan casos como el de muchas personas que se prejubilan, una situación que parece la ideal, y se suicidan porque no sienten en ellos el valor de hacer las cosas bien", ha apostillado.

Carlos Iglesias, que se mete en la piel de Isidro, un hombre en paro que "necesita sentirse útil", ha explicado que en la profesión de actor existe un 85 por ciento de paro, por lo que considera que el problema laboral del resto de la sociedad "es relativo". "El nuestro es un paro tan sumamente grande que lo demás siempre nos parece muy pasable, no hay nadie que anime a su hijo a ser actor", ha asegurado.

Asimismo, ha confesado sentir envidia de países como Suiza, en los que el porcentaje de paro no supera la cifra de 2,8 y donde la gente "puede cambiar de trabajo por gusto", algo "increíble" en la sociedad española, en la que afirma que existe "un problema enorme".

Para las actrices, tal y como ha resaltado Clara Alonso, que interpreta a Violeta en el largometraje, la situación es aún más complicada por la presencia del machismo "en relación a sueldos, oportunidades y al espacio que se le da a la mujer".

En este sentido, Alonso asegura haberse enfrentado al machismo tanto en su profesión como en la sociedad en general y considera que el mercado de trabajo es "mucho más exigente" para la mujer, especialmente si no eres tan joven.

"Si no eres joven el mercado laboral no es tan agradable contigo. Yo, con 29 años, veo que cada se buscan actrices más jóvenes para hacer el papel de mujeres adultas, pensados para otro tipo de actrices con más edad y experiencia", ha subrayado.

LOS ABUELOS, UNA FIGURA OLVIDADA EN LA SOCIEDAD

Además de reivindicar el lugar laboral de las personas mayores de 50 años, Requejo homenajea en su primer largometraje a la figura "olvidada" de los abuelos, que en su opinión, hacen una "función social incuestionable e impresionante" en materia de conciliación laboral y familiar.

"Si pudiéramos mirar por una mirilla dónde están ahora mismo los niños menores de tres años, la mayoría no estarían en guarderías, sino con sus abuelos, que son los que están haciendo posible la conciliación. La peli no es solo un homenaje a su labor de cuidar a los nietos, sino también porque han sido el sustento de muchas familias cuando ha venido la crisis porque si no llega a ser por la pensión del abuelo muchas de ellas no hubiesen tenido qué comer", ha resaltado.

Para Barea, el mercado laboral ha sido uno de los principales condicionantes de que la sociedad haya convertido a los abuelos en una figura olvidada porque, en su opinión, "no se vive la familia de la misma manera". "Ahora la gente planea cuándo tener los hijos, casi siempre tarde, un parado es alguien incómodo y no sabemos qué hacer con los abuelos porque tenemos una vida laboral muy importante", ha afirmado.

En este sentido, considera que la sociedad "genera un pequeño monstruo" con el que "no se convive con facilidad ni con valores solidarios de ayuda", sino que manda la "rentabilidad en función de los intereses propios", así como la necesidad de "controlar la vida".

Así, Alonso ha subrayado las enseñanzas que los abuelos dejan a los jóvenes, entre las que ha destacado el valor de la familia y la facilidad para "hacer algo por los otros". "Los jóvenes no tenemos nuestra propia familia y estamos tan ocupados con nosotros mismo que nos asusta lo que tenga que ver con la vinculación y el compromiso", ha indicado.

Para Requejo, en cambio, ha asegurado que los jóvenes deben aprender del "esfuerzo y espíritu de trabajo", así como de "la constancia y lucha" de las personas mayores porque son una generación que "ha trabajado mucho" y que ha tenido una vida "más difícil" que la de la sociedad actual.