El Congreso guarda un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha guardado este martes un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia machista y las víctimas mortales de los incendios forestales que están asolando España.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha invitado a los diputados a ponerse de pie para recordar al "trabajador y los voluntarios que estas semanas han perdido la vida luchando contra los incendios forestales que han asolado el país". Además, ha mostrado su agradecimiento "infinito" a las tareas de los equipos de extinción.

Asimismo, ha recordado a las últimas víctimas de la violencia de género, Mercedes, asesinada presuntamente por su marido el pasado 29 de julio en Navarra; e Ilham, asesinada presuntamente por su pareja el pasado 4 de agosto en la provincia de Badajoz.

Con estas últimas confirmaciones, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 24 en 2025 y a 1.318 desde 2003, mientras que el número de menores huérfanos y huérfanas por violencia de género contra su madre asciende a 16 en 2025 y a 485 desde 2013.