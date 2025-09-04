Cristina Narbona aboga por que todos los compañeros socialistas reciban formación sobre feminismo

Archivo - La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una fotografía de archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha abogado por que todos los compañeros y compañeras socialistas reciban una formación sobre la historia del socialismo y sobre el feminismo.

"Es algo sobre lo que hemos reflexionado recientemente con nuestra secretaria de Igualdad y también con la secretaria de Organización. Tenemos que intentar que todos los compañeros, todas las compañeras tengan un conocimiento, una experiencia, una proximidad a lo que ha sido la historia del socialismo y también, de una manera clara, lo que significa el feminismo. Porque todavía hay quien cree que el feminismo es lo contrario del machismo", ha subrayado Narbona, este jueves, en una jornada de igualdad por el inicio del curso político, organizada por el PSOE bajo el lema 'Adelan7e con feminismo'.

En este sentido, ha apostado por la "educación para la ciudadanía" empezando por el propio partido y ha subrayado la importancia de "recuperar" herramientas como la Escuela de Formación de Jaime Vera, algo en lo que también ha coincidido la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo.

Según ha precisado Narbona, "el machismo es la dominación de las mujeres por parte de los hombres, pero lo contrario no es el feminismo". "El feminismo es igualdad y esto tarda en entrar precisamente porque hoy día estamos muy contaminados por muchas guerras culturales", ha advertido.

Además, la presidenta del PSOE también ha mostrado su preocupación por las "ideas tan equivocadas" de "demasiada gente joven que está idealizando un pasado que no fue, en absoluto, un pasado positivo, sino todo lo contrario", por lo que ha subrayado que es importante también trasladar esa formación a las nuevas generaciones, mejorando la comunicación por redes sociales y a través de "influencers".

"No creo que lo hayamos conseguido en lo que se refiere a la educación. Creo que hay demasiados colegios en estos momentos, en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, donde no se educa según nuestros valores, se educa de acuerdo con otros enfoques. Y está llegando a la escuela algo que acaba contaminando las mentes de los más jóvenes", ha apuntado.

Por otro lado, ha propuesto que las más de 4.000 agrupaciones socialistas en toda España se conviertan en una especie de "punto violeta" donde "se trabaja para la igualdad y se defiende a las mujeres que son objeto de cualquier tipo de acoso o de discriminación".

"Tenemos que llegar hasta el último rincón del último pueblo. Porque sí, en estos momentos hay eso que llamamos guerra cultural que entra por las televisiones, entra por los medios, no digamos ya por las redes sociales. Ahora mismo luchamos contra enemigos muy poderosos", ha avisado.