CumpleLaConvencion: COCEMFE aboga por los derechos de las personas con discapacidad

Archivo - Persona con discapacidad. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

COCEMFE ha lanzado una campaña bajo el lema 'La Convención cumple. Cumple la Convención' y el hashtag #CumpleLaConvencion, con motivo del 20º aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Coincidiendo con el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de mayo, COCEMFE ha subrayado la necesidad de reforzar el cumplimiento efectivo de este tratado internacional.

En este contexto, la entidad pone el foco en el artículo 4 de la Convención, que establece las obligaciones generales de los Estados parte y constituye el fundamento jurídico que articula el conjunto de derechos reconocidos. Entre estas obligaciones se encuentran la adopción de medidas legislativas y administrativas, la garantía efectiva de los derechos, la incorporación transversal de la discapacidad en las políticas públicas, o la colaboración con las organizaciones representativas.

Para el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, "el vigésimo aniversario de la Convención no puede abordarse como una conmemoración simbólica, es un instrumento jurídico vinculante que obliga a los poderes públicos a actuar con responsabilidad, coherencia y compromiso sostenido en el tiempo".

Es más, considera que su artículo 4 recuerda que "no basta con reconocer derechos, es imprescindible hacerlos efectivos, que implica legislar adecuadamente, dotar de recursos suficientes, evaluar las políticas públicas y, sobre todo, contar con el Movimiento Asociativo como socio imprescindible en todo el proceso".

La campaña parte del enfoque de trasladar el lenguaje de una "invitación de cumpleaños al ámbito institucional". A través de una pieza audiovisual, plantea una invitación directa a las administraciones públicas para "celebrar" los 20 años de la Convención no solo como una efeméride, sino como un compromiso activo con su cumplimiento.

"Este enfoque combina un tono motivador y de celebración con una interpelación clara, proponiendo a las instituciones convertirse en socias activas en la garantía de derechos", según la entidad social.

"Queremos trasladar una invitación clara a las instituciones para que se sumen, desde el liderazgo democrático, a este compromiso colectivo con los derechos. Cumplir la Convención es una responsabilidad compartida", ha indicado Queiruga.

Esta campaña está financiada a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.