España vuelve a registrar en 2025 la tasa de pobreza infantil más elevada de la UE con un 28,4%, según Eurostat

Archivo - Alicia Castro de 78 años espera la llegada de los Reyes Magos durante la entrega de regalos a 100 niños vulnerables, en el sector 6 de la Cañada Real, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). Alicia y su marido son la pareja más mayor que vive - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

España volvió a registrar en 2025 la tasa de pobreza infantil más elevada de la Unión Europea con un 28,4% y se sitúa 8,8 puntos por encima de la media, según datos de Eurostat, publicados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

Además, con un 25,7%, España ocupa el quinto puesto entre los países con mayor tasa de pobreza o exclusión social (AROPE) de la Unión Europea (UE), por detrás de Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania (26,3%).

En concreto, el 25,7% de la población española --el equivalente a casi 12,6 millones de personas-- se encontraba en esta situación en 2025, frente al 20,9% de la media europea. Los porcentajes más bajos de pobreza se registraron en la República Checa (11,5%), Polonia (15%) y Eslovenia (15,5%).

En el caso de la población europea, un total de 92,7 millones de personas se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, 600.000 personas menos que en 2024.

Las mujeres, especialmente aquellas más jóvenes o con menores a cargo, registraron una tasa superior a la de los hombres (21,9% frente a 19,8%), mientras que entre los jóvenes de 18 y 24 años se registra el nivel más elevado de riesgo (26,3%), seguidos por los menores de 18 años (24,3%).

En cuanto al nivel de estudios, más de un tercio de las personas con menor formación estaban en riesgo (34,2%), frente a apenas un 10,3% entre quienes contaban con estudios superiores.

Las personas desempleadas constituyen el colectivo más vulnerable, con un 66,3% en riesgo de pobreza o exclusión social, seguidas por las personas inactivas (44,3%). En cambio, el riesgo se reduce considerablemente entre la población ocupada (10,9%) y jubilada (17,6%).

POBLACIÓN EMPLEADA EN POBREZA

Los datos, recogidos por Europa Press, reflejan que en España el 11,2% de la población empleada está en pobreza, lo que supone la segunda tasa más elevada de la Unión Europea, por detrás de Bulgaria (11,5%).

Asimismo, los hogares con hijos a cargo presentan una mayor exposición (22,1%) que aquellos formados por personas adultas (19,8%). En el caso de España, casi tres de cada diez personas en hogares con menores se encuentran en esta situación.

Según EAPN-ES, las transferencias sociales en España reducen la pobreza en un 23,2%, una cifra por debajo de la media europea del 33,2% en 2025 y de países como Bélgica (52,6%), Irlanda (51,5%), Polonia (38,9%), Francia (38,5%), Alemania (34,0%) o Italia (30,6%).

En relación con la población que soporta un gasto elevado en vivienda (más del 30% de sus ingresos), en España el 7,2% de la población tiene un gasto elevado en vivienda, algo menos que el 7,7% del total de UE. Esta proporción se eleva hasta el 28,3% de las personas en pobreza en España y el 29,1% de la UE.

Desde EAPN-ES, reclaman la adopción "urgente de medidas eficaces para combatir la pobreza estructural", que incluyan políticas fiscales redistributivas y soluciones en materia de vivienda. Asimismo, exigen una Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza "ambiciosa, integral y firmemente basada en el enfoque de derechos humanos".