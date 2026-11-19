1135638.1.260.149.20261119224037 El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. - Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que creará una Secretaría de Estado del Mayor, si consigue formar gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Hay una cosa fundamental. Me preocupan mucho los mayores de mi país. Usted siempre les utiliza. Yo no. Yo quiero servirles. Y por eso voy a hacer una Secretaría de Estado del Mayor", ha avanzado Feijóo, este jueves, durante el 'Cara a cara' contra el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, celebrado en la Academia de la Televisión.

Así lo ha indicado durante el segundo bloque del debate, dedicado a la economía y la fiscalidad. En este apartado, Feijóo también ha reprochado a Sánchez las altas cifras de pobreza infantil en el país. "¿Por qué España es el país con mayor pobreza infantil, señor Sánchez?", le ha preguntado.